https://sputniknews.com.tr/20230515/iran-turk-halkinin-secimlere-yuksek-katilimi-demokrasinin-zaferidir-1071123415.html

İran: Türk halkının seçimlere yüksek katılımı demokrasinin zaferidir

İran: Türk halkının seçimlere yüksek katılımı demokrasinin zaferidir

İran, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yüksek katılımın 'demokrasinin bir zaferi' olduğu değerlendirmesinde bulundu. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T15:00+0300

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2023 türkiye seçimleri

iran

türkiye

seçim

zafer

demokrasi

tebrik

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.Kenani, "Türkiye Cumhuriyeti halkının yüksek katılımı ve seçimin başarıyla gerçekleştirilmesi, komşu Müslüman ülkede demokrasinin zaferinin bir göstergesidir. Türkiye halkını, seçimleri düzenleyenleri, liderleri ve siyasi partileri bu zaferden dolayı kutluyor, kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230515/ab-liderlerinden-turkiye-secmenine-katilim-orani-tebrigi-1071119053.html

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