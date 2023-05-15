https://sputniknews.com.tr/20230515/iran-turk-halkinin-secimlere-yuksek-katilimi-demokrasinin-zaferidir-1071123415.html
İran: Türk halkının seçimlere yüksek katılımı demokrasinin zaferidir
İran: Türk halkının seçimlere yüksek katılımı demokrasinin zaferidir
İran, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yüksek katılımın 'demokrasinin bir zaferi' olduğu değerlendirmesinde bulundu. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T15:00+0300
2023-05-15T15:00+0300
2023-05-15T15:00+0300
2023 türkiye seçimleri
iran
türkiye
seçim
zafer
demokrasi
tebrik
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.Kenani, "Türkiye Cumhuriyeti halkının yüksek katılımı ve seçimin başarıyla gerçekleştirilmesi, komşu Müslüman ülkede demokrasinin zaferinin bir göstergesidir. Türkiye halkını, seçimleri düzenleyenleri, liderleri ve siyasi partileri bu zaferden dolayı kutluyor, kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230515/ab-liderlerinden-turkiye-secmenine-katilim-orani-tebrigi-1071119053.html
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iran, türkiye, seçim, zafer, demokrasi, tebrik
iran, türkiye, seçim, zafer, demokrasi, tebrik
İran: Türk halkının seçimlere yüksek katılımı demokrasinin zaferidir
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İran, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yüksek katılımın 'demokrasinin bir zaferi' olduğu değerlendirmesinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kenani, "Türkiye Cumhuriyeti halkının yüksek katılımı ve seçimin başarıyla gerçekleştirilmesi, komşu Müslüman ülkede demokrasinin zaferinin bir göstergesidir. Türkiye halkını, seçimleri düzenleyenleri, liderleri ve siyasi partileri bu zaferden dolayı kutluyor, kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.