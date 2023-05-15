https://sputniknews.com.tr/20230515/ab-liderlerinden-turkiye-secmenine-katilim-orani-tebrigi-1071119053.html
AB liderlerinden Türkiye seçmenine 'katılım oranı' tebriği
AB liderlerinden Türkiye seçmenine 'katılım oranı' tebriği
AB liderleri, 14 Mayıs Seçimleri'ne gösterilen yoğun ilgi ve yüksek katılım oranı nedeniyle Türkiye seçmenini tebrik etti. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T13:38+0300
2023-05-15T13:38+0300
2023-05-15T13:47+0300
2023 türkiye seçimleri
ab
türkiye
seçim
tebrik
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye seçmenlerini, dün gerçekleştirilen 14 Mayıs Seçimleri'nin ilk turundaki yüksek katılım oranından dolayı tebrik ederek, bunun 'demokrasi adına bir zafer' olduğunu vurguladılar. Von der Leyen, "Bu, Türk halkının sandığa gidip oy kullanma konusundaki demokratik hakkını kullanmaya kararlı olduğunun ve demokratik kurumlara değer verdiğinin çok açık bir göstergesidir" dedi.
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ab, türkiye, seçim, tebrik
ab, türkiye, seçim, tebrik
AB liderlerinden Türkiye seçmenine 'katılım oranı' tebriği
13:38 15.05.2023 (güncellendi: 13:47 15.05.2023) Abone ol
AB liderleri, 14 Mayıs Seçimleri'ne gösterilen yoğun ilgi ve yüksek katılım oranı nedeniyle Türkiye seçmenini tebrik etti.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye seçmenlerini, dün gerçekleştirilen 14 Mayıs Seçimleri'nin ilk turundaki yüksek katılım oranından dolayı tebrik ederek, bunun 'demokrasi adına bir zafer' olduğunu vurguladılar.
Von der Leyen, "Bu, Türk halkının sandığa gidip oy kullanma konusundaki demokratik hakkını kullanmaya kararlı olduğunun ve demokratik kurumlara değer verdiğinin çok açık bir göstergesidir" dedi.