https://sputniknews.com.tr/20230515/ab-liderlerinden-turkiye-secmenine-katilim-orani-tebrigi-1071119053.html

AB liderlerinden Türkiye seçmenine 'katılım oranı' tebriği

AB liderlerinden Türkiye seçmenine 'katılım oranı' tebriği

AB liderleri, 14 Mayıs Seçimleri'ne gösterilen yoğun ilgi ve yüksek katılım oranı nedeniyle Türkiye seçmenini tebrik etti. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T13:38+0300

2023-05-15T13:38+0300

2023-05-15T13:47+0300

2023 türkiye seçimleri

ab

türkiye

seçim

tebrik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069487346_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_114ce08bfa1347ac8089357b0dbc3523.jpg

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye seçmenlerini, dün gerçekleştirilen 14 Mayıs Seçimleri'nin ilk turundaki yüksek katılım oranından dolayı tebrik ederek, bunun 'demokrasi adına bir zafer' olduğunu vurguladılar. Von der Leyen, "Bu, Türk halkının sandığa gidip oy kullanma konusundaki demokratik hakkını kullanmaya kararlı olduğunun ve demokratik kurumlara değer verdiğinin çok açık bir göstergesidir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230515/kremlin-ankara-ve-moskova-arasindaki-isbirliginin-derinlesecegini-ve-genisleyecegini-dusunuyoruz--1071116090.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab, türkiye, seçim, tebrik