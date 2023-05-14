https://sputniknews.com.tr/20230514/rusya-disisleri-bakanligi-natonun-eylemleri-nedeniyle-kuzey-kutbunda-gerilim-tirmanabilir-1071063352.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO'nun eylemleri nedeniyle Kuzey Kutbu'nda gerilim tırmanabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO'nun eylemleri nedeniyle Kuzey Kutbu'nda gerilim tırmanabilir

Rus basınına konuşan Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Nikolay Korçunov, NATO faaliyetlerinin Kuzey Kutbu'nda yarattığı tehlikeye dikkat çekti. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T12:56+0300

2023-05-14T12:56+0300

2023-05-14T12:56+0300

dünya

nikolay korçunov

rusya dışişleri bakanlığı

nato

kuzey kutbu

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Kuzey Kutbu'nda askeri güvenlik alanındaki durumda iyileşme belirtisi görmediklerini söyleyen Rus Dışişleri Özel Yetkili Büyükelçisi Nikolay Korçunov, NATO'nun Kuzey Kutbu'ndaki faaliyetlerinin bölgede gerilimin tırmanmasına yol açabileceğini belirtti.'NATO, Kuzey Kutbu'na doğru genişliyor'Korçunov, "NATO'nun bu bölgeye doğru genişlemesi devam ediyor, İttifak'ın orada yaptığı askeri tatbikatların kapsamı genişliyor ve bölge dışındaki ülkeler de bunlara aktif şekilde katılıyor. NATO ülkelerinin askeri potansiyeli büyük ölçeklerde artmaya devam ediyor" dedi.'Rusya'yı rakip ve güvenlik tehdidi olarak tanımlıyorlar'Kuzey Kutbu ülkelerinin stratejik belgelerinde 'Rusya'nın rakip ve güvenlik tehdidi olarak görüldüğünü' hatırlatan Korçunov, 'Batılı ülkelerin çatışma, cepheleşme ve Kuzey Kutbu'ndaki kendi çıkarlarını diğer ülkelerin çıkarlarının önüne koyma politikasının şiddetlendiğine' dikkat çekti.Korçunov, 'bu koşullar altında bölgedeki gerilimin tırmanma olasılığını dışlamadıklarını' vurguladı.

kuzey kutbu

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nikolay korçunov, rusya dışişleri bakanlığı, nato, kuzey kutbu