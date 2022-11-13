https://sputniknews.com.tr/20221113/abd-medyasi-natonun-ucak-gemileri-kuzey-kutbunda-gosteri-yaparcasina-rusyaya-yaklasiyor-1063392557.html
ABD medyası: NATO’nun uçak gemileri Kuzey Kutbu'nda gösteri yaparcasına Rusya’ya yaklaşıyor
ABD medyası: NATO’nun uçak gemileri Kuzey Kutbu'nda gösteri yaparcasına Rusya’ya yaklaşıyor
ABD merkezli 19FortyFive sitesi, NATO’nun uçak gemilerinin Arktik bölgede gösteri yaparcasına Rusya’ya yaklaştıklarını yazdı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T20:02+0300
2022-11-13T20:02+0300
2022-11-13T20:25+0300
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Askeri analiz sitesi 19FortyFive'da yayımlanan Christopher Woody imzalı makalede, Kuzey Atlantik İttifakı’nın (NATO) Kuzey Kutbu'nda askeri aktivitelerini gösteri yaparcasına yoğunlaştırdığı belirtildi.“ABD Donanması ile Britanya Kraliyet Donanması, uçak gemilerini kademeli olarak düşük gerilim bölgesi olarak kabul edilen Kuzey Kutbu'na konuşlandırıyor” denilen makalede, NATO ülkelerinin ‘Moskova’nın bölgede giderek artan askeri varlığı nedeniyle’ faaliyetlerini yoğunlaştırdığı ifade edildi.Woody, “İttifak böylece Rusya'nın eylemleriyle ilgili endişelerini gösteriyor” yorumunu yaptı. Putin: Jeopolitik entrikalar sahnesi olmamalıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce defalarca 'Moskova’nın Kuzey Kutbu’nu jeopolitik entrikalar için bir alan olarak değil, istikrarlı bir işbirliği imkanı olarak gördüğünü' açıklamıştı. 'Rusya'sız Arktik olmaz'Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Arktik ya da Pan-Arktik formatını bu bölgedeki en büyük devlet olarak Rusya'nın katılımı olmadan hayal etmenin zor olduğunu, aynı zamanda Moskova'nın Kuzey Kutbu dışındaki ülkeleri de kapsayacak şekilde etkileşime açık olduğunu' belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220827/abd--arktik-bolgesi-icin-ilk-kez-elci-atiyor-1060470888.html
https://sputniknews.com.tr/20220522/rus-disisleri-kuzey-kutbu-bolgesi-uluslararasi-bir-catisma-alanina-donusuyor-1056570221.html
https://sputniknews.com.tr/20220731/putinden-rus-denizcilere-donanma-gunu-kutlamasi-1059330441.html
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abd, britanya, rusya, kuzey kutbu
ABD medyası: NATO’nun uçak gemileri Kuzey Kutbu'nda gösteri yaparcasına Rusya’ya yaklaşıyor
20:02 13.11.2022 (güncellendi: 20:25 13.11.2022) Abone ol
ABD merkezli 19FortyFive sitesi, NATO’nun uçak gemilerinin Arktik bölgede gösteri yaparcasına Rusya’ya yaklaştıklarını yazdı.
Askeri analiz sitesi 19FortyFive'da yayımlanan Christopher Woody imzalı makalede, Kuzey Atlantik İttifakı’nın (NATO) Kuzey Kutbu'nda askeri aktivitelerini gösteri yaparcasına yoğunlaştırdığı belirtildi.
“ABD Donanması ile Britanya Kraliyet Donanması, uçak gemilerini kademeli olarak düşük gerilim bölgesi olarak kabul edilen Kuzey Kutbu'na konuşlandırıyor” denilen makalede, NATO ülkelerinin ‘Moskova’nın bölgede giderek artan askeri varlığı nedeniyle’ faaliyetlerini yoğunlaştırdığı ifade edildi.
Woody, “İttifak böylece Rusya'nın eylemleriyle ilgili endişelerini gösteriyor” yorumunu yaptı.
Putin: Jeopolitik entrikalar sahnesi olmamalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce defalarca 'Moskova’nın Kuzey Kutbu’nu jeopolitik entrikalar için bir alan olarak değil, istikrarlı bir işbirliği imkanı olarak gördüğünü' açıklamıştı.
'Rusya'sız Arktik olmaz'
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Arktik ya da Pan-Arktik formatını bu bölgedeki en büyük devlet olarak Rusya'nın katılımı olmadan hayal etmenin zor olduğunu, aynı zamanda Moskova'nın Kuzey Kutbu dışındaki ülkeleri de kapsayacak şekilde etkileşime açık olduğunu' belirtmişti.