https://sputniknews.com.tr/20221113/abd-medyasi-natonun-ucak-gemileri-kuzey-kutbunda-gosteri-yaparcasina-rusyaya-yaklasiyor-1063392557.html

ABD medyası: NATO’nun uçak gemileri Kuzey Kutbu'nda gösteri yaparcasına Rusya’ya yaklaşıyor

ABD medyası: NATO’nun uçak gemileri Kuzey Kutbu'nda gösteri yaparcasına Rusya’ya yaklaşıyor

ABD merkezli 19FortyFive sitesi, NATO’nun uçak gemilerinin Arktik bölgede gösteri yaparcasına Rusya’ya yaklaştıklarını yazdı. 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T20:02+0300

2022-11-13T20:02+0300

2022-11-13T20:25+0300

dünya

abd

britanya

rusya

kuzey kutbu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102951/31/1029513152_0:296:6001:3671_1920x0_80_0_0_47f9ec7765ff504ce4fe0e120379c4a1.jpg

Askeri analiz sitesi 19FortyFive'da yayımlanan Christopher Woody imzalı makalede, Kuzey Atlantik İttifakı’nın (NATO) Kuzey Kutbu'nda askeri aktivitelerini gösteri yaparcasına yoğunlaştırdığı belirtildi.“ABD Donanması ile Britanya Kraliyet Donanması, uçak gemilerini kademeli olarak düşük gerilim bölgesi olarak kabul edilen Kuzey Kutbu'na konuşlandırıyor” denilen makalede, NATO ülkelerinin ‘Moskova’nın bölgede giderek artan askeri varlığı nedeniyle’ faaliyetlerini yoğunlaştırdığı ifade edildi.Woody, “İttifak böylece Rusya'nın eylemleriyle ilgili endişelerini gösteriyor” yorumunu yaptı. Putin: Jeopolitik entrikalar sahnesi olmamalıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce defalarca 'Moskova’nın Kuzey Kutbu’nu jeopolitik entrikalar için bir alan olarak değil, istikrarlı bir işbirliği imkanı olarak gördüğünü' açıklamıştı. 'Rusya'sız Arktik olmaz'Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Arktik ya da Pan-Arktik formatını bu bölgedeki en büyük devlet olarak Rusya'nın katılımı olmadan hayal etmenin zor olduğunu, aynı zamanda Moskova'nın Kuzey Kutbu dışındaki ülkeleri de kapsayacak şekilde etkileşime açık olduğunu' belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220827/abd--arktik-bolgesi-icin-ilk-kez-elci-atiyor-1060470888.html

https://sputniknews.com.tr/20220522/rus-disisleri-kuzey-kutbu-bolgesi-uluslararasi-bir-catisma-alanina-donusuyor-1056570221.html

https://sputniknews.com.tr/20220731/putinden-rus-denizcilere-donanma-gunu-kutlamasi-1059330441.html

britanya

rusya

kuzey kutbu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, britanya, rusya, kuzey kutbu