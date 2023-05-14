https://sputniknews.com.tr/20230514/kirim-parlamentosu-baskani-konstantinov-odessa-ve-nikolayev-rusyaya-donusu-bekleyen-rus-kentleri-1071076323.html
Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: Odessa ve Nikolayev, Rusya'ya dönüşü bekleyen Rus kentleri
Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: Odessa ve Nikolayev, Rusya'ya dönüşü bekleyen Rus kentleri
Sputnik'e konuşan Konstantinov, Odessa ve Nikolayev'in, Kırım dahil Rusya Federasyonu'na bağlanan bölgeler gibi Rus kentleri olduğunu söyledi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T16:56+0300
2023-05-14T16:56+0300
2023-05-14T16:56+0300
odessa
nikolayev
kırım
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
zaporojye
herson
ukrayna
rusya
rus
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Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, "Odessa ve Nikolayev Rus kentleridir, oradaki insanların Herson ve Zaporojye'de olduğu gibi Rusya topraklarına katılmayı beklediğinden ve desteklediğinden eminim. Bunlar, bizim tarihi topraklarımız" dedi. Ukrayna'ya bağlı tüm güney bölgelerinin özgürleştirilmesinin insanların referandumda görüşlerini dile getirmesine imkan sunacağını belirten Konstantinov, böylece Rusya'nın da güney sınırlarında tam teşekküllü 'güvenlik yastığı' oluşturabileceğini vurguladı.27 Eylül 2022'de yapılan referandumlar sonucunda Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgeleri resmen Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.Bu tarihi birleşmenin ardından Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin Odessa ve Çernigov'un da özgürleştirilmesi gerektiğini söylerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, her şeyin halkın seçimine ve kararına bağlı olduğu mesajını vermişti.
odessa
nikolayev
kırım
donetsk halk cumhuriyeti
zaporojye
herson
ukrayna
rusya
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odessa, nikolayev, kırım, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), zaporojye, herson, ukrayna, rusya, rus, şehir, kent, vladimir konstantinov
odessa, nikolayev, kırım, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), zaporojye, herson, ukrayna, rusya, rus, şehir, kent, vladimir konstantinov
Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: Odessa ve Nikolayev, Rusya'ya dönüşü bekleyen Rus kentleri
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Sputnik'e konuşan Konstantinov, Odessa ve Nikolayev'in, Kırım dahil Rusya Federasyonu'na bağlanan bölgeler gibi Rus kentleri olduğunu söyledi.
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, "Odessa ve Nikolayev Rus kentleridir, oradaki insanların Herson ve Zaporojye'de olduğu gibi Rusya topraklarına katılmayı beklediğinden ve desteklediğinden eminim. Bunlar, bizim tarihi topraklarımız" dedi.
Ukrayna'ya bağlı tüm güney bölgelerinin özgürleştirilmesinin insanların referandumda görüşlerini dile getirmesine imkan sunacağını belirten Konstantinov, böylece Rusya'nın da güney sınırlarında tam teşekküllü 'güvenlik yastığı' oluşturabileceğini vurguladı.
27 Eylül 2022'de yapılan referandumlar sonucunda Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgeleri resmen Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.
Bu tarihi birleşmenin ardından Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin Odessa ve Çernigov'un da özgürleştirilmesi gerektiğini söylerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, her şeyin halkın seçimine ve kararına bağlı olduğu mesajını vermişti.