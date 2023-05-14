https://sputniknews.com.tr/20230514/kirim-parlamentosu-baskani-konstantinov-odessa-ve-nikolayev-rusyaya-donusu-bekleyen-rus-kentleri-1071076323.html

Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: Odessa ve Nikolayev, Rusya'ya dönüşü bekleyen Rus kentleri

Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov: Odessa ve Nikolayev, Rusya'ya dönüşü bekleyen Rus kentleri

Sputnik'e konuşan Konstantinov, Odessa ve Nikolayev'in, Kırım dahil Rusya Federasyonu'na bağlanan bölgeler gibi Rus kentleri olduğunu söyledi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T16:56+0300

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2023-05-14T16:56+0300

odessa

nikolayev

kırım

donetsk halk cumhuriyeti

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

zaporojye

herson

ukrayna

rusya

rus

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Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, "Odessa ve Nikolayev Rus kentleridir, oradaki insanların Herson ve Zaporojye'de olduğu gibi Rusya topraklarına katılmayı beklediğinden ve desteklediğinden eminim. Bunlar, bizim tarihi topraklarımız" dedi. Ukrayna'ya bağlı tüm güney bölgelerinin özgürleştirilmesinin insanların referandumda görüşlerini dile getirmesine imkan sunacağını belirten Konstantinov, böylece Rusya'nın da güney sınırlarında tam teşekküllü 'güvenlik yastığı' oluşturabileceğini vurguladı.27 Eylül 2022'de yapılan referandumlar sonucunda Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgeleri resmen Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.Bu tarihi birleşmenin ardından Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin Odessa ve Çernigov'un da özgürleştirilmesi gerektiğini söylerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, her şeyin halkın seçimine ve kararına bağlı olduğu mesajını vermişti.

odessa

nikolayev

kırım

donetsk halk cumhuriyeti

zaporojye

herson

ukrayna

rusya

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