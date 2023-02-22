https://sputniknews.com.tr/20230222/ukrayna-tahil-anlasmasinin-kapsamini-nikolayev-limanina-kadar-genisletmek-istiyor-1067393141.html

Ukrayna, tahıl anlaşmasının kapsamını Nikolayev Limanı'na kadar genişletmek istiyor

Ukrayna, tahıl anlaşmasının kapsamını Nikolayev Limanı'na kadar genişletmek istiyor

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Vaskov, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasının süresini bir yıl uzatmayı ve anlaşmaya Nikolayev Limanı'nı... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T22:07+0300

2023-02-22T22:07+0300

2023-02-22T22:07+0300

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Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasının kapsamına Nikolayev limanının da dahil edilmesi durumunda, tahıl sevkiyatına en fazla iki hafta içinde hazır hale gelebileceklerini anlatarak, “Nikolayev Limanı bu anlaşmaya dahil edilirse, tarım ürünlerini taşıyan gemilere saldırmama taahhüdü olur, mevcut koşullarda bile çalışılabilir” dedi.Ukrayna’nın, ilgili teklifi bu hafta içinde sunmayı planladığını söyleyen Vaskov, “Anlaşma süresinin 120 gün değil, en azından bir yıl uzatılmasını talep edeceğiz, çünkü Ukrayna ve küresel tarım piyasalarının uzun vadeli ihracat planlaması yapması gerekiyor” ifadesini kullandı.Denetim bekleyen gemilerin yığınak yapmaması için denetim yapan grup sayısının artırılmasında ısrarcı olacaklarını kaydeden Vaskov, denetimin sadece Rus gruplar tarafından yapıldığını ve bu durumun kasımdan beri değişmediğini belirterek, “Olumlu gelişme yok. Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Ukrayna gerekirse günde 40 denetim yapmaya hazır. Böyle bir ihtiyaç var, yaklaşık 140 gemi denetim bekliyor” dedi.

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