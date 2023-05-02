https://sputniknews.com.tr/20230502/odessadaki-isci-sendikalari-binasinda-yasanan-trajedinin-ustunden-9-yil-gecti-1070492228.html
Odessa'daki işçi sendikaları binasında yaşanan trajedinin üstünden 9 yıl geçti
Odessa'daki işçi sendikaları binasında yaşanan trajedinin üstünden 9 yıl geçti
Dokuz yıl önce bugün Ukrayna'nın Odessa kentindeki Sendikalalar Evi'nde onlarca kişi diri diri yakıldı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T15:32+0300
2023-05-02T15:32+0300
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2 Mayıs 2014'te Batı yanlıları, Ukrayna yönetiminin politikasını protesto eden göstericilerin kamp kurduğu meydanı bastı. Göstericilerin sığındığı Sendikalar Evi'nin ateşe verilmesi sonucu çok sayıda kişi öldü. Katliamın dehşet verici görüntüleri, Sputnik videosunda.
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Bugün dokuz yıl önce Ukrayna'nın Odessa kentindeki Sendikalalar Evi'nde onlarca kişi diri diri yakıldı.
Bugün dokuz yıl önce Ukrayna'nın Odessa kentindeki Sendikalalar Evi'nde onlarca kişi diri diri yakıldı.
2023-05-02T15:32+0300
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video, odessa, ukrayna, видео, ukrayna krizi
video, odessa, ukrayna, видео, ukrayna krizi
Odessa'daki işçi sendikaları binasında yaşanan trajedinin üstünden 9 yıl geçti
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Dokuz yıl önce bugün Ukrayna'nın Odessa kentindeki Sendikalalar Evi'nde onlarca kişi diri diri yakıldı.
2 Mayıs 2014'te Batı yanlıları, Ukrayna yönetiminin politikasını protesto eden göstericilerin kamp kurduğu meydanı bastı. Göstericilerin sığındığı Sendikalar Evi'nin ateşe verilmesi sonucu çok sayıda kişi öldü.
Katliamın dehşet verici görüntüleri, Sputnik videosunda.