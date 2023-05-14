https://sputniknews.com.tr/20230514/ft-g7-ve-ab-rusyadan-boru-hatti-gazi-tedarikinin-yeniden-baslamasini-yasaklamayi-planliyor-1071072895.html

FT: G7 ve AB, Rusya'dan boru hattı gazı tedarikinin yeniden başlamasını yasaklamayı planlıyor

FT: G7 ve AB, Rusya'dan boru hattı gazı tedarikinin yeniden başlamasını yasaklamayı planlıyor

G7 liderlerinin açıklama taslağına ulaşan Financial Times, G7 ve AB ülkelerinin Rusya'nın daha önce sevkiyat hacimlerini azalttığı güzergahlarda boru hattı... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T15:53+0300

2023-05-14T15:53+0300

2023-05-14T16:43+0300

avrupa'da enerji krizi

the financial times (ft)

g7

g7 zirvesi

g7 liderler zirvesi

ab

ab

rusya

yaptırım

petrol boru hattı

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Britanya merkezli ekonomi gazetesi Financial Times (FT), 19-21 Mayıs'ta Japonya'nın Hiroşima kentinde yapılacak G7 liderler zirvesinde Rus boru hattı gazının Polonya ve Almanya gibi ülkelere sevkiyatını engelleyecek bir karar almaya hazırlandığını yazdı.Drujba boru hattının Polonya ve Almanya'ya uzanan kuzey kısmı içinRusya'nın bu güzergahlardan doğalgaz sevkiyatını 2022 yılında neredeyse durdurduğunu anımsatan gazete, yeni yaptırımların, Rus enerjisini Macaristan'a taşıyan Drujba boru hattının Polonya ve Almanya'ya uzanan kuzey kısmını kapsayabileceğini belirtti.FT, G7 ve AB'nin en azından Ukrayna'daki çatışma sona erene kadar daha önce kapatılan güzergahların yeniden açılmasının önlenmesi de dahil Rus enerji kaynaklarının kullanımını azaltma amacında olduğunu kaydetti.AB'nin Rusya'ya yönelik 11. yaptırım paketi taslağı 5 Mayıs'ta üye ülkelerin mutabakatına sunulmuştu.

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the financial times (ft), g7, g7 zirvesi, g7 liderler zirvesi, ab, ab, rusya, yaptırım, petrol boru hattı