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Uzayda dev patlama: Güneş'in 100 katı enerji çıkardı
Uzayda dev patlama: Güneş'in 100 katı enerji çıkardı
'Güneş sisteminin 100 katı büyüklüğünde' olduğu tahmin edilen ateş topunun, süper kütleli karadeliğe emilen gazdan kaynaklandığı düşünülüyor. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T12:33+0300
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yaşam
güneş
patlama
enerji
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Patlama, gece gökyüzünde olağanüstü bir titreme olarak başladı. Ancak daha yakın gözlemler, gökbilimcilerin şimdiye kadar tanık olunan en büyük kozmik patlamayı yakaladıklarını ortaya çıkardı.TRT Haber'in aktardığına göre, bu olayın sebebinin, süper kütleli bir kara delik tarafından yutulan dev bir gaz bulutu olduğu tahmin ediliyor.8 milyar ışıkyılı uzaklıkta izlenen parlama, bilinen herhangi bir süpernovadan 10 kat daha parlak ve şimdiye kadar üç yıldan fazla sürdü, bu da onu kaydedilen en enerjik patlama yapıyor.Gözlemlere öncülük eden Southampton Üniversitesi'nden Astronom Dr. Philip Wiseman, "Bunun güneş sisteminin 100 katı büyüklüğünde ve güneşin yaklaşık 2 trilyon katı parlaklığa sahip bir ateş topu olduğunu tahmin ettik. Üç yılda, bu olay Güneş'in 10 milyar yıllık ömründe salacağı enerjinin yaklaşık 100 katı kadar enerji açığa çıkardı" dedi.AT2021lwx şimdiye kadar tanık olunan en parlak fenomen değil.Geçen yıl GRB 221009A olarak bilinen daha parlak bir gama ışını patlaması tespit edildi, ancak bu olay sadece birkaç dakika sürdü.Aksine, yeni olay hala güçlü bir şekilde devam ediyor, yani toplam enerji salınımı çok daha fazla.
https://sputniknews.com.tr/20230504/tarihte-bir-ilk-yildizin-gezegeni-tek-lokmada-yuttugu-anlar-goruntulendi-1070614734.html
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güneş, patlama, enerji, uzay
güneş, patlama, enerji, uzay

Uzayda dev patlama: Güneş'in 100 katı enerji çıkardı

12:33 12.05.2023
© NASAJames Webb Uzay Teleskobu'nun genç bir yıldız olan Formalhaut'un etrafında keşfettiği iki toz halkasının, gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair ipuçları sağlayabileceği bildirildi.
James Webb Uzay Teleskobu'nun genç bir yıldız olan Formalhaut'un etrafında keşfettiği iki toz halkasının, gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair ipuçları sağlayabileceği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© NASA
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'Güneş sisteminin 100 katı büyüklüğünde' olduğu tahmin edilen ateş topunun, süper kütleli karadeliğe emilen gazdan kaynaklandığı düşünülüyor.
Patlama, gece gökyüzünde olağanüstü bir titreme olarak başladı. Ancak daha yakın gözlemler, gökbilimcilerin şimdiye kadar tanık olunan en büyük kozmik patlamayı yakaladıklarını ortaya çıkardı.
TRT Haber'in aktardığına göre, bu olayın sebebinin, süper kütleli bir kara delik tarafından yutulan dev bir gaz bulutu olduğu tahmin ediliyor.
8 milyar ışıkyılı uzaklıkta izlenen parlama, bilinen herhangi bir süpernovadan 10 kat daha parlak ve şimdiye kadar üç yıldan fazla sürdü, bu da onu kaydedilen en enerjik patlama yapıyor.
Gözlemlere öncülük eden Southampton Üniversitesi'nden Astronom Dr. Philip Wiseman, "Bunun güneş sisteminin 100 katı büyüklüğünde ve güneşin yaklaşık 2 trilyon katı parlaklığa sahip bir ateş topu olduğunu tahmin ettik. Üç yılda, bu olay Güneş'in 10 milyar yıllık ömründe salacağı enerjinin yaklaşık 100 katı kadar enerji açığa çıkardı" dedi.
AT2021lwx şimdiye kadar tanık olunan en parlak fenomen değil.
Geçen yıl GRB 221009A olarak bilinen daha parlak bir gama ışını patlaması tespit edildi, ancak bu olay sadece birkaç dakika sürdü.
Aksine, yeni olay hala güçlü bir şekilde devam ediyor, yani toplam enerji salınımı çok daha fazla.
Prof. Michel Mayor ve Prof. Didier Queloz 1995 yılında, 50 ışık yılı uzaktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen ‘51 Pegasi b’ adlı dev gaz kütlesini keşfetti. ‘51 Pegasi b’, Güneş Sistemi’nin dışında bir cüce yıldız etrafında keşfedilen ilk gezegen oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
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Tarihte bir ilk: Yıldızın gezegeni tek lokmada yuttuğu anlar görüntülendi
4 Mayıs, 16:08
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