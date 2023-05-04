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https://sputniknews.com.tr/20230504/tarihte-bir-ilk-yildizin-gezegeni-tek-lokmada-yuttugu-anlar-goruntulendi-1070614734.html
Tarihte bir ilk: Yıldızın gezegeni tek lokmada yuttuğu anlar görüntülendi
Tarihte bir ilk: Yıldızın gezegeni tek lokmada yuttuğu anlar görüntülendi
Bilim insanları, Güneş'e çok benzeyen yıldızın, bir gezegeni yaklaşık 100 günde yuttuğunu gözlemledi. Görüntülerde, yıldızın gezegeni adeta tek lokmada yediği... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
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Güneş dahil bütün yıldızların belirli bir ömre sahip olduğu biliniyor. Bilim insanları, ilk kez bir gezegeni yutma eyleminde bulunan bir yıldızı yakalamayı başardı. 12 bin ışık yılı uzaklıktaki Aquila takımyıldızının yakınında bir patlama olduğunu gören araştırmacıların kayda aldığı görüntülerde, yıldızın gezegeni tek lokmada yuttuğu görüldü. Kırmızı devler genişledikçe yakınlarındaki gezegenleri yutuyor. Söz konusu yıldızın da kırmızı bir deve dönüştüğü gözlemlendi. 'Dünya'ya neler olacağının önizlemesi'Görüntüler, bilim dünyasında 'Güneş kırmızı bir deve dönüştüğünde Dünya'ya ne olacağının önizlemesi' şeklinde yorumlandı.Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nin araştırmacılarından Morgan MacLeod, "Bir teselli olur mu bilmem ama bu, yaklaşık 5 milyar yıl içinde gerçekleşecek bir şey" dedi.Macleod, sadece Samanyolu Galaksisi'nde bile her yıl bir gezegenin yutulduğunu belirtti.Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Kishalay De ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: NASA'nın kızılötesi teleskobuyla yapılan incelemenin, yıldızın gezegeni 100 günde yuttuğunu ortaya çıkardığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230504/nasadan-guney-ve-galaksilerin-kara-deliklerle-karsilastirilmasina-iliskin-video-paylasimi-1070592291.html
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galaksi, uzay, gezegen, bilim
galaksi, uzay, gezegen, bilim

Tarihte bir ilk: Yıldızın gezegeni tek lokmada yuttuğu anlar görüntülendi

16:08 04.05.2023 (güncellendi: 16:14 04.05.2023)
© AFP 2023 / M. KORNMESSER/NICK RISINGERProf. Michel Mayor ve Prof. Didier Queloz 1995 yılında, 50 ışık yılı uzaktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen ‘51 Pegasi b’ adlı dev gaz kütlesini keşfetti. ‘51 Pegasi b’, Güneş Sistemi’nin dışında bir cüce yıldız etrafında keşfedilen ilk gezegen oldu.
Prof. Michel Mayor ve Prof. Didier Queloz 1995 yılında, 50 ışık yılı uzaktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen ‘51 Pegasi b’ adlı dev gaz kütlesini keşfetti. ‘51 Pegasi b’, Güneş Sistemi’nin dışında bir cüce yıldız etrafında keşfedilen ilk gezegen oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / M. KORNMESSER/NICK RISINGER
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Bilim insanları, Güneş'e çok benzeyen yıldızın, bir gezegeni yaklaşık 100 günde yuttuğunu gözlemledi. Görüntülerde, yıldızın gezegeni adeta tek lokmada yediği tespit edildi.
Güneş dahil bütün yıldızların belirli bir ömre sahip olduğu biliniyor. Bilim insanları, ilk kez bir gezegeni yutma eyleminde bulunan bir yıldızı yakalamayı başardı.
12 bin ışık yılı uzaklıktaki Aquila takımyıldızının yakınında bir patlama olduğunu gören araştırmacıların kayda aldığı görüntülerde, yıldızın gezegeni tek lokmada yuttuğu görüldü.
Kırmızı devler genişledikçe yakınlarındaki gezegenleri yutuyor. Söz konusu yıldızın da kırmızı bir deve dönüştüğü gözlemlendi.

'Dünya'ya neler olacağının önizlemesi'

Görüntüler, bilim dünyasında 'Güneş kırmızı bir deve dönüştüğünde Dünya'ya ne olacağının önizlemesi' şeklinde yorumlandı.
Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nin araştırmacılarından Morgan MacLeod, "Bir teselli olur mu bilmem ama bu, yaklaşık 5 milyar yıl içinde gerçekleşecek bir şey" dedi.
Macleod, sadece Samanyolu Galaksisi'nde bile her yıl bir gezegenin yutulduğunu belirtti.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Kishalay De ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gezegenin yutulduğu anların son evresini görebildik. Önce gezegenlerin yıldıza çok yakın mesafede döndüğüne, sonra ise gezegenin yutulduğuna ve yıldızın dev hale geldiğine tanıklık ettik."
NASA'nın kızılötesi teleskobuyla yapılan incelemenin, yıldızın gezegeni 100 günde yuttuğunu ortaya çıkardığı bildirildi.
kara delik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
YAŞAM
NASA'dan Güneş ve galaksilerin kara deliklerle karşılaştırılmasına ilişkin video paylaşımı
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