https://sputniknews.com.tr/20230504/tarihte-bir-ilk-yildizin-gezegeni-tek-lokmada-yuttugu-anlar-goruntulendi-1070614734.html

Tarihte bir ilk: Yıldızın gezegeni tek lokmada yuttuğu anlar görüntülendi

Tarihte bir ilk: Yıldızın gezegeni tek lokmada yuttuğu anlar görüntülendi

Bilim insanları, Güneş'e çok benzeyen yıldızın, bir gezegeni yaklaşık 100 günde yuttuğunu gözlemledi. Görüntülerde, yıldızın gezegeni adeta tek lokmada yediği... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T16:08+0300

2023-05-04T16:08+0300

2023-05-04T16:14+0300

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Güneş dahil bütün yıldızların belirli bir ömre sahip olduğu biliniyor. Bilim insanları, ilk kez bir gezegeni yutma eyleminde bulunan bir yıldızı yakalamayı başardı. 12 bin ışık yılı uzaklıktaki Aquila takımyıldızının yakınında bir patlama olduğunu gören araştırmacıların kayda aldığı görüntülerde, yıldızın gezegeni tek lokmada yuttuğu görüldü. Kırmızı devler genişledikçe yakınlarındaki gezegenleri yutuyor. Söz konusu yıldızın da kırmızı bir deve dönüştüğü gözlemlendi. 'Dünya'ya neler olacağının önizlemesi'Görüntüler, bilim dünyasında 'Güneş kırmızı bir deve dönüştüğünde Dünya'ya ne olacağının önizlemesi' şeklinde yorumlandı.Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nin araştırmacılarından Morgan MacLeod, "Bir teselli olur mu bilmem ama bu, yaklaşık 5 milyar yıl içinde gerçekleşecek bir şey" dedi.Macleod, sadece Samanyolu Galaksisi'nde bile her yıl bir gezegenin yutulduğunu belirtti.Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Kishalay De ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: NASA'nın kızılötesi teleskobuyla yapılan incelemenin, yıldızın gezegeni 100 günde yuttuğunu ortaya çıkardığı bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230504/nasadan-guney-ve-galaksilerin-kara-deliklerle-karsilastirilmasina-iliskin-video-paylasimi-1070592291.html

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