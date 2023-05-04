Tarihte bir ilk: Yıldızın gezegeni tek lokmada yuttuğu anlar görüntülendi
16:08 04.05.2023 (güncellendi: 16:14 04.05.2023)
© AFP 2023 / M. KORNMESSER/NICK RISINGERProf. Michel Mayor ve Prof. Didier Queloz 1995 yılında, 50 ışık yılı uzaktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen ‘51 Pegasi b’ adlı dev gaz kütlesini keşfetti. ‘51 Pegasi b’, Güneş Sistemi’nin dışında bir cüce yıldız etrafında keşfedilen ilk gezegen oldu.
© AFP 2023 / M. KORNMESSER/NICK RISINGER
Bilim insanları, Güneş'e çok benzeyen yıldızın, bir gezegeni yaklaşık 100 günde yuttuğunu gözlemledi. Görüntülerde, yıldızın gezegeni adeta tek lokmada yediği tespit edildi.
Güneş dahil bütün yıldızların belirli bir ömre sahip olduğu biliniyor. Bilim insanları, ilk kez bir gezegeni yutma eyleminde bulunan bir yıldızı yakalamayı başardı.
12 bin ışık yılı uzaklıktaki Aquila takımyıldızının yakınında bir patlama olduğunu gören araştırmacıların kayda aldığı görüntülerde, yıldızın gezegeni tek lokmada yuttuğu görüldü.
In a new study, scientists at MIT, Harvard, Caltech, and elsewhere report that they have observed a star swallowing a planet for the first time. They say Earth may suffer a similar fate in 5 billion years. https://t.co/f1tFVNTyOf pic.twitter.com/YOBA5Mlv1r— Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) May 3, 2023
Kırmızı devler genişledikçe yakınlarındaki gezegenleri yutuyor. Söz konusu yıldızın da kırmızı bir deve dönüştüğü gözlemlendi.
'Dünya'ya neler olacağının önizlemesi'
Görüntüler, bilim dünyasında 'Güneş kırmızı bir deve dönüştüğünde Dünya'ya ne olacağının önizlemesi' şeklinde yorumlandı.
Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nin araştırmacılarından Morgan MacLeod, "Bir teselli olur mu bilmem ama bu, yaklaşık 5 milyar yıl içinde gerçekleşecek bir şey" dedi.
Macleod, sadece Samanyolu Galaksisi'nde bile her yıl bir gezegenin yutulduğunu belirtti.
For the first time, scientists have caught a star in the act of swallowing a planet. https://t.co/7YXCk3m1W4— NBC News (@NBCNews) May 4, 2023
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Kishalay De ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gezegenin yutulduğu anların son evresini görebildik. Önce gezegenlerin yıldıza çok yakın mesafede döndüğüne, sonra ise gezegenin yutulduğuna ve yıldızın dev hale geldiğine tanıklık ettik."
NASA'nın kızılötesi teleskobuyla yapılan incelemenin, yıldızın gezegeni 100 günde yuttuğunu ortaya çıkardığı bildirildi.