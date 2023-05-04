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NASA'dan Güneş ve galaksilerin kara deliklerle karşılaştırılmasına ilişkin video paylaşımı
NASA'dan Güneş ve galaksilerin kara deliklerle karşılaştırılmasına ilişkin video paylaşımı
NASA, Güneş'ten kat kat büyük olan süper kütleli kara delikler hakkında animasyonların yer aldığı bir video yayınladı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
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nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
galaksi
kara delik
güneş
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NASA, evrenin en gizemli ve ilginç cisimlerinden olan kara deliklerin en büyükleri olan süper kütleli kara delikler hakkında bir animasyon yayınladı.Webtekno'da yer alan habere göre animasyon, kara deliklerin akıllara durgunluk veren ölçeğini gözler önüne seriyor. NASA’nın da videoda vurguladığı gibi bu tarz kara deliklerin devasa boyutları, Güneş’in kütlesinin 100 bin ila milyarlarca katı arasında değişiyor. Güneş’in kütlesinin, Dünya’nınkinin 333 bin katı kadar, 1,989 x 1030 kilogram, toplam hacminin ise 1.4 1027 metreküp olduğu belirtiliyor.
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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), galaksi, kara delik, güneş
nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), galaksi, kara delik, güneş

NASA'dan Güneş ve galaksilerin kara deliklerle karşılaştırılmasına ilişkin video paylaşımı

09:46 04.05.2023 (güncellendi: 09:59 04.05.2023)
© AAkara delik
kara delik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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NASA, Güneş'ten kat kat büyük olan süper kütleli kara delikler hakkında animasyonların yer aldığı bir video yayınladı.
NASA, evrenin en gizemli ve ilginç cisimlerinden olan kara deliklerin en büyükleri olan süper kütleli kara delikler hakkında bir animasyon yayınladı.

Webtekno'da yer alan habere göre animasyon, kara deliklerin akıllara durgunluk veren ölçeğini gözler önüne seriyor. NASA’nın da videoda vurguladığı gibi bu tarz kara deliklerin devasa boyutları, Güneş’in kütlesinin 100 bin ila milyarlarca katı arasında değişiyor. Güneş’in kütlesinin, Dünya’nınkinin 333 bin katı kadar, 1,989 x 1030 kilogram, toplam hacminin ise 1.4 1027 metreküp olduğu belirtiliyor.
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