https://sputniknews.com.tr/20230504/nasadan-guney-ve-galaksilerin-kara-deliklerle-karsilastirilmasina-iliskin-video-paylasimi-1070592291.html

NASA'dan Güneş ve galaksilerin kara deliklerle karşılaştırılmasına ilişkin video paylaşımı

NASA'dan Güneş ve galaksilerin kara deliklerle karşılaştırılmasına ilişkin video paylaşımı

NASA, Güneş'ten kat kat büyük olan süper kütleli kara delikler hakkında animasyonların yer aldığı bir video yayınladı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T09:46+0300

2023-05-04T09:46+0300

2023-05-04T09:59+0300

yaşam

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

galaksi

kara delik

güneş

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NASA, evrenin en gizemli ve ilginç cisimlerinden olan kara deliklerin en büyükleri olan süper kütleli kara delikler hakkında bir animasyon yayınladı.Webtekno'da yer alan habere göre animasyon, kara deliklerin akıllara durgunluk veren ölçeğini gözler önüne seriyor. NASA’nın da videoda vurguladığı gibi bu tarz kara deliklerin devasa boyutları, Güneş’in kütlesinin 100 bin ila milyarlarca katı arasında değişiyor. Güneş’in kütlesinin, Dünya’nınkinin 333 bin katı kadar, 1,989 x 1030 kilogram, toplam hacminin ise 1.4 1027 metreküp olduğu belirtiliyor.

güneş

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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), galaksi, kara delik, güneş