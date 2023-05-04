NASA'dan Güneş ve galaksilerin kara deliklerle karşılaştırılmasına ilişkin video paylaşımı
09:46 04.05.2023 (güncellendi: 09:59 04.05.2023)
© AAkara delik
© AA
NASA, Güneş'ten kat kat büyük olan süper kütleli kara delikler hakkında animasyonların yer aldığı bir video yayınladı.
NASA, evrenin en gizemli ve ilginç cisimlerinden olan kara deliklerin en büyükleri olan süper kütleli kara delikler hakkında bir animasyon yayınladı.
Webtekno'da yer alan habere göre animasyon, kara deliklerin akıllara durgunluk veren ölçeğini gözler önüne seriyor. NASA’nın da videoda vurguladığı gibi bu tarz kara deliklerin devasa boyutları, Güneş’in kütlesinin 100 bin ila milyarlarca katı arasında değişiyor. Güneş’in kütlesinin, Dünya’nınkinin 333 bin katı kadar, 1,989 x 1030 kilogram, toplam hacminin ise 1.4 1027 metreküp olduğu belirtiliyor.
Webtekno'da yer alan habere göre animasyon, kara deliklerin akıllara durgunluk veren ölçeğini gözler önüne seriyor. NASA’nın da videoda vurguladığı gibi bu tarz kara deliklerin devasa boyutları, Güneş’in kütlesinin 100 bin ila milyarlarca katı arasında değişiyor. Güneş’in kütlesinin, Dünya’nınkinin 333 bin katı kadar, 1,989 x 1030 kilogram, toplam hacminin ise 1.4 1027 metreküp olduğu belirtiliyor.
NASA showed a video comparing the size of supermassive black holes with the size of the Sun and the solar system.— Valdemar (@heyValdemar) May 3, 2023
These black holes range in size from 100,000 to 66 billion solar masses. They are so gigantic that it is difficult to comprehend their scale. pic.twitter.com/0JPdXwKdIQ