https://sputniknews.com.tr/20230512/kremlin-kilicdaroglunun-kaset-iddialari-gercegi-yansitmiyor-1070993656.html

Kremlin: Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yönelik suçlamaları gerçeği yansıtmıyor

Kremlin: Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yönelik suçlamaları gerçeği yansıtmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kumpaslar ve kasetler' hakkında Rusya'ya yönelttiği suçlamaların gerçeği... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T13:16+0300

2023-05-12T13:16+0300

2023-05-12T13:34+0300

kremlin

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

rusya

abd

dmitriy peskov

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Dün akşam Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" ifadelerini kullanarak Rusya'ya suçlamalar yöneltmişti.Gazeteciler, günlük basın toplantısında Peskov'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarını değerlendirmesini istedi.'Resmi olarak beyan ederiz ki, herhangi bir müdahale söz konusu olamaz'Kremlin Sözcüsü, "Diğer ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine karışmadığımızı defaatle söyledik ve bunda ısrarcıyız. Resmi olarak beyan ederiz ki, herhangi bir müdahale söz konusu olamaz. Eğer birileri Kılıçdaroğlu'na böyle bir bilgi vermişse, bunlar yalancıdır" ifadelerini kullandı.'Türkiye'yle ikili ilişkilerimize çok ama çok değer veriyoruz'"Biz, Türkiye'yle ikili ilişkilerimize çok ama çok değer veriyoruz, zira Türkiye, şimdiye dek karşılaştığımız tüm bölgesel ve küresel sorunlarda çok sorumlu, egemen ve düşünülmüş bir tutum sergiledi" diye devam eden Peskov, ikili ilişkilere önem veren bir ülkenin kendi ortağına yönelik hiçbir şey yapmayacağının altını çizdi.Kılıçdaroğlu'na ABD'de başkanlık seçimleriyle ilgili ortaya atılan 'Rus iddialarını' hatırlamasını tavsiye eden Peskov, "ABD'de tüm hükümet, tüm yönetim, uzun süre Rusya'nın müdahalede bulunduğunu iddia etti, ardından soruşturma için onlarca milyon dolar harcadılar ve sonunda müdahale olmadığı sonucuna vardılar" dedi.'Tahıl anlaşmasının uzatılma ihtimaline ilişkin henüz bir bilgimiz yok'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Bakan Akar: Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor" şeklindeki açıklamasını da yorumlayan Peskov, böyle bir ihtimale ilişkin bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.Peskov, "Çalışmalar sürüyor, temaslar devam ediyor. Fakat tahıl anlaşmasının kısa süre içinde uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir bilgi yok" diye konuştu.

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kremlin, kemal kılıçdaroğlu, chp, rusya, abd, dmitriy peskov