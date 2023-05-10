https://sputniknews.com.tr/20230510/lavrov-turkiyedeki-secimlerin-adil-seffaf-ve-dis-mudahalesiz-gececeginden-eminim-1070885824.html
Lavrov: Türkiye'deki seçimlerin adil, şeffaf ve dış müdahalesiz geçeceğinden eminim
Lavrov: Türkiye'deki seçimlerin adil, şeffaf ve dış müdahalesiz geçeceğinden eminim
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin adil olacağından ve üçüncü ülkelerin müdahalesi olmadan gerçekleşeceğinden... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T12:02+0300
2023-05-10T12:02+0300
2023-05-10T12:09+0300
2023 türkiye seçimleri
rusya
türkiye
iran
suriye
seçim
sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu
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Moskova'da Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği dörtlü toplantının başında konuşan Lavrov, "Türk meslektaşlarımın genel seçimleri başarıyla yapmalarını temenni etmek isterim. Bildiğim kadarıyla seçimler yurtdışında halihazırda başladı. (Seçimlerin) Adil, şeffaf olacağından, herhangi bir dış müdahale olmadan Türk halkının iradesini ortaya koyma imkanı sağlayacağından eminim" dedi.Türkiye'nin Rusya için iyi bir komşu ve önemli bir ortak olduğunun altını çizen Lavrov, "Ankara'nın uluslararası ve bölgesel otoritesinin son yıllarda ne kadar arttığını görüyoruz ve Türkiye'yle ikili işbirliğimizi daha da genişletme ve güçlendirme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.
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rusya, türkiye, iran, suriye, seçim, sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu
rusya, türkiye, iran, suriye, seçim, sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu
Lavrov: Türkiye'deki seçimlerin adil, şeffaf ve dış müdahalesiz geçeceğinden eminim
12:02 10.05.2023 (güncellendi: 12:09 10.05.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin adil olacağından ve üçüncü ülkelerin müdahalesi olmadan gerçekleşeceğinden emin olduğunu söyledi.
Moskova'da Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği dörtlü toplantının başında konuşan Lavrov, "Türk meslektaşlarımın genel seçimleri başarıyla yapmalarını temenni etmek isterim. Bildiğim kadarıyla seçimler yurtdışında halihazırda başladı. (Seçimlerin) Adil, şeffaf olacağından, herhangi bir dış müdahale olmadan Türk halkının iradesini ortaya koyma imkanı sağlayacağından eminim" dedi.
Türkiye'nin Rusya için iyi bir komşu ve önemli bir ortak olduğunun altını çizen Lavrov, "Ankara'nın uluslararası ve bölgesel otoritesinin son yıllarda ne kadar arttığını görüyoruz ve Türkiye'yle ikili işbirliğimizi daha da genişletme ve güçlendirme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.