https://sputniknews.com.tr/20230510/lavrov-turkiyedeki-secimlerin-adil-seffaf-ve-dis-mudahalesiz-gececeginden-eminim-1070885824.html

Lavrov: Türkiye'deki seçimlerin adil, şeffaf ve dış müdahalesiz geçeceğinden eminim

Lavrov: Türkiye'deki seçimlerin adil, şeffaf ve dış müdahalesiz geçeceğinden eminim

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin adil olacağından ve üçüncü ülkelerin müdahalesi olmadan gerçekleşeceğinden... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

rusya

türkiye

iran

suriye

seçim

sergey lavrov

mevlüt çavuşoğlu

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Moskova'da Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği dörtlü toplantının başında konuşan Lavrov, "Türk meslektaşlarımın genel seçimleri başarıyla yapmalarını temenni etmek isterim. Bildiğim kadarıyla seçimler yurtdışında halihazırda başladı. (Seçimlerin) Adil, şeffaf olacağından, herhangi bir dış müdahale olmadan Türk halkının iradesini ortaya koyma imkanı sağlayacağından eminim" dedi.Türkiye'nin Rusya için iyi bir komşu ve önemli bir ortak olduğunun altını çizen Lavrov, "Ankara'nın uluslararası ve bölgesel otoritesinin son yıllarda ne kadar arttığını görüyoruz ve Türkiye'yle ikili işbirliğimizi daha da genişletme ve güçlendirme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

rusya

iran

suriye

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rusya, türkiye, iran, suriye, seçim, sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu