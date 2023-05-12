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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/eurovisiondan-zelenskiyin-konusmasina-engel-1071002432.html
Eurovision'dan Zelenskiy'in konuşmasına engel
Eurovision'dan Zelenskiy'in konuşmasına engel
Avrupa Yayın Birliği (EBU) bu yıl 67.'si düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nın final bölümünde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in video... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T16:02+0300
2023-05-12T16:04+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ingiltere
vladimir zelenskiy
eurovision şarkı yarışması
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Bu yıl 67.'si düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması’na saatler kaldı. İngiltere’nin Liverpool kentinde gerçekleştirilecek olan yarışma öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Eurovision engeli geldi. Yarışmayı organize eden Avrupa Yayın Birliği (EBU), Zelenskiy’in yarışmaya video konferans ile bağlanma talebini kabul etmedi. Rusya’nın Ukrayna operasyonunun başladığı günden bu yana uluslararası toplantılara video ile katılım sağlayan Zelenskiy’nin şarkı yarışmasında katılımcılara hitap etmesinin 'yarışmayı siyasileştireceğini' savunan EBU, performanslar sırasında siyasi açıklama yapılmamasını istiyor.EBU tarafından yapılan açıklamada, “Yarışmanın final bölümünde Zelenskiy’in 160 milyona seslenerek ülkesi için destek istemesi beklenen video ile katılım göstermesi talebi organizatörler tarafından geri çevrildi” denildi. Açıklamada Eurovision’un başladığı günden bu yana kuralları ve prensipleri olan uluslararası bir eğlence programı olduğu vurgulandı. Ukrayna: Öyle bir talebimiz olmadı Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Zelenskiy’in konuşma yapmak için başvuru yapmadığı kaydedilerek, “Ukrayna Devlet Başkanlığı yetkilileri, Eurovision yetkilileri ile iletişime geçmedi” ifadeleri kullanıldı. Geçen yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazanmıştı. Ancak operasyon nedeniyle yarışma İngiltere’nin Liverpool kentinde gerçekleştirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230310/zelenskiyin-oscar-torenine-katilim-talebi-bu-yil-da-reddedildi-1068091059.html
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ukrayna, ingiltere, vladimir zelenskiy, eurovision şarkı yarışması
ukrayna, ingiltere, vladimir zelenskiy, eurovision şarkı yarışması

Eurovision'dan Zelenskiy'in konuşmasına engel

16:02 12.05.2023 (güncellendi: 16:04 12.05.2023)
© AFP 2023 / PAUL ELLIS2023 Eurovision Şarkı Yarışması
2023 Eurovision Şarkı Yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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Avrupa Yayın Birliği (EBU) bu yıl 67.'si düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nın final bölümünde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in video konferans ile konuşma talebini reddetti.
Bu yıl 67.'si düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması’na saatler kaldı.
İngiltere’nin Liverpool kentinde gerçekleştirilecek olan yarışma öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Eurovision engeli geldi.
Yarışmayı organize eden Avrupa Yayın Birliği (EBU), Zelenskiy’in yarışmaya video konferans ile bağlanma talebini kabul etmedi.
Rusya’nın Ukrayna operasyonunun başladığı günden bu yana uluslararası toplantılara video ile katılım sağlayan Zelenskiy’nin şarkı yarışmasında katılımcılara hitap etmesinin 'yarışmayı siyasileştireceğini' savunan EBU, performanslar sırasında siyasi açıklama yapılmamasını istiyor.
EBU tarafından yapılan açıklamada, “Yarışmanın final bölümünde Zelenskiy’in 160 milyona seslenerek ülkesi için destek istemesi beklenen video ile katılım göstermesi talebi organizatörler tarafından geri çevrildi” denildi.
Açıklamada Eurovision’un başladığı günden bu yana kuralları ve prensipleri olan uluslararası bir eğlence programı olduğu vurgulandı.
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Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Zelenskiy’in konuşma yapmak için başvuru yapmadığı kaydedilerek, “Ukrayna Devlet Başkanlığı yetkilileri, Eurovision yetkilileri ile iletişime geçmedi” ifadeleri kullanıldı.
Geçen yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazanmıştı. Ancak operasyon nedeniyle yarışma İngiltere’nin Liverpool kentinde gerçekleştirilecek.
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