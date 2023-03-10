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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230310/zelenskiyin-oscar-torenine-katilim-talebi-bu-yil-da-reddedildi-1068091059.html
Zelenskiy'in Oscar törenine katılım talebi bu yıl da reddedildi
Zelenskiy'in Oscar törenine katılım talebi bu yıl da reddedildi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bu yılki Oscar Ödülleri töreninde video konferans aracılığıyla konuşma yapma talebi bu yıl da reddedildi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T16:16+0300
2023-03-10T16:16+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
oscar ödül töreni
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Geçen yıldan bu yana ödül törenleri ve film festivallerinde konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in dünyanın en çok rağbet göre ödül töreni olan Oscar Ödülleri'ne video konferans yoluyla katılma talebi bu yıl da geri çevrildi.En son Berlin Film Festivali'nde konuşma yapan Zelenskiy'in pazar gün ABC televizyonunda canlı olarak yayınlanacak olan Oscar programına katılım isteği üst üste ikinci kez reddedilmiş oldu.Variety'nin aktardığına göre kaynaklar, ödül töreninin organizatörlerinden Mike Simpson'un programa Zelenskiy'in de dahil edilmesi yönünde ricada bulunduğu ancak bunun geri çevrildiğini belirtti.Ukrayna liderinin Oscar'a yaptığı teklif, kamuoyu yoklamalarının Amerikalıların Ukrayna'ya yarıdm sağlama konusundaki desteğinin zayıfladığı dönemde geldi.Bununla birlikte Zelenskiy'in kabul edilmesi tek tören Oscar Ödülleri değil.Eylül ayında Zelenskiy'in ekibi Toronto Film Festivali'ne video konferans yoluyla katılım talebi gönderip ret almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230128/italyadaki-muzik-festivaline-zelenskiyin-mesaj-gonderecek-olmasi-tartisma-yaratti-saygisizlik-1066291419.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, oscar ödül töreni
ukrayna, vladimir zelenskiy, oscar ödül töreni

Zelenskiy'in Oscar törenine katılım talebi bu yıl da reddedildi

16:16 10.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bu yılki Oscar Ödülleri töreninde video konferans aracılığıyla konuşma yapma talebi bu yıl da reddedildi.
Geçen yıldan bu yana ödül törenleri ve film festivallerinde konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in dünyanın en çok rağbet göre ödül töreni olan Oscar Ödülleri'ne video konferans yoluyla katılma talebi bu yıl da geri çevrildi.
En son Berlin Film Festivali'nde konuşma yapan Zelenskiy'in pazar gün ABC televizyonunda canlı olarak yayınlanacak olan Oscar programına katılım isteği üst üste ikinci kez reddedilmiş oldu.
Variety'nin aktardığına göre kaynaklar, ödül töreninin organizatörlerinden Mike Simpson'un programa Zelenskiy'in de dahil edilmesi yönünde ricada bulunduğu ancak bunun geri çevrildiğini belirtti.
Ukrayna liderinin Oscar'a yaptığı teklif, kamuoyu yoklamalarının Amerikalıların Ukrayna'ya yarıdm sağlama konusundaki desteğinin zayıfladığı dönemde geldi.
Bununla birlikte Zelenskiy'in kabul edilmesi tek tören Oscar Ödülleri değil.
Eylül ayında Zelenskiy'in ekibi Toronto Film Festivali'ne video konferans yoluyla katılım talebi gönderip ret almıştı.
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