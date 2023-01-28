https://sputniknews.com.tr/20230128/italyadaki-muzik-festivaline-zelenskiyin-mesaj-gonderecek-olmasi-tartisma-yaratti-saygisizlik-1066291419.html

İtalya'daki müzik festivaline Zelenskiy'in mesaj gönderecek olması tartışma yarattı: 'Saygısızlık'

İtalya'daki müzik festivaline Zelenskiy'in mesaj gönderecek olması tartışma yarattı: 'Saygısızlık'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in İtalya'nın en eski müzik festivalinin son gününe video mesaj gönderecek olması, ülkede tartışmalara yol açtı... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T05:14+0300

2023-01-28T05:14+0300

2023-01-28T05:14+0300

ukrayna krizi

italya

ukrayna

müzik

festival

vladimir zelenskiy

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İtalya'nın Sanremo kentinde bu yıl 73'üncüsü düzenlenecek köklü müzik festivali başlamadan bir tartışmayla ülke gündemine oturdu.İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Zelenskiy, Sanremo festivalinde konuşma yapmak istediğini kısa süre önce röportaj verdiği Rai kanalının programcısı Bruno Vespa aracılığıyla organizasyona iletti ve festival yetkilileri de bunu kabul etti. Bunun ardından festivalin final gününde Zelenskiy’nin video mesaj gönderecek olması, kamuoyunu ikiye böldü.İktidar ve muhalefetteki pek çok parti liderinden, festivalde Zelenskiy'in katılımına gerek olmadığını belirten görüşler geldi.'Sanremo'nun İtalyan şarkılarının festivali olarak kalmasını umuyoruz'İktidardaki aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, "Sanremo'nun İtalyan şarkılarının festivali olarak kalmasını umuyoruz, başka bir şeyin değil" dedi.Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte de Zelenskiy'in İtalyan parlamentosuna hitabı konusunda zamanında yapılan girişimlerden son derece memnun olduğunu ifade ederek, "Açıkçası ben, Başkan Zelenskiy'in Sanremo'da olmasının çok gerekli olduğuna inanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.Muhalefetteki Eylem Partisi'nin lideri Carlo Calenda da Ukrayna'ya verdikleri destek konusunda çok az şüphe olduğunu ancak bir müzik etkinliğinde bir ülkenin başkanın mesaj vermesinin bir 'hata' olduğunu söyledi.Aralarında tarihçi Franco Cardini, yazar Carlo Freccero, aktör Moni Ovadia'nın da bulunduğu bir grup entelektüel de Zelenskiy'in festivalde olmasını anlayamadıklarını belirterek, bu durumu 'derin bir saygısızlık' olarak niteledi.'Faydasız bir tartışma'Zelenskiy’in festivale mesaj göndermek konusundaki talebini ileten kişi olan Bruno Vespa ise Ukrayna liderinin daha önce başka festivallere de bu şekilde katıldığını hatırlatarak, "Zelenskiy'nin kısa konuşması üzerine koparılan tüm bu gürültüyü anlamıyorum. Faydasız bir tartışma" dedi.Festivalin sunucusu 'Amadeus' da Zelenskiy'nin final gününe katılmasının doğru olduğunu savundu.

https://sputniknews.com.tr/20230127/ukrayna-siyasetinde-pes-pese-yasanan-istifalar-ve-gorevden-almalar-zelenskiy-neyi-amacliyor--1066267351.html

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