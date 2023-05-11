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https://sputniknews.com.tr/20230511/yunanistanda-ana-muhalefet-ulkenin-savunma-sanayisi-icin-turkiyeyi-ornek-gosterdi-1070938014.html
Yunanistan'da ana muhalefet, ülkenin savunma sanayisi için Türkiye'yi örnek gösterdi
Yunanistan'da ana muhalefet, ülkenin savunma sanayisi için Türkiye'yi örnek gösterdi
Yunanistan'ın ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerlemeye dikkati çekerek, Yunanistan'ın silahlanma... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T10:18+0300
2023-05-11T10:18+0300
yunanistan
dünya
türkiye
seçim
yanis varufakis
kiryakos miçotakis
aleksis çipras
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Yunan Parlamentosu'nda grubu bulunan partilerin liderleri, Yunan Devlet Televizyonu ERT'teki canlı yayında ekonomi, sağlık ve eğitim sistemleri, savunma, göç meselesi gibi çok sayıda konuyu ele alırken, dış politika ve savunma için de değerlendirmede bulundu.Yunanistan Başbakanı ve iktidar partisi Yeni Demokrasi Lideri Kiryakos Miçotakis, dört yıllık görev süresinde Yeni Demokrasi hükümetinin Yunan silahlı kuvvetlerini güçlendirecek silahlanma programlarını uyguladığını savundu.Ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras ise Yeni Demokrasi hükümetinin uyguladığı yaklaşık 15 milyar avroluk silahlanma programını, Yunan savunma sanayisine katkı sağlamadığı gerekçesiyle eleştirdi.SYRIZA'nın iktidara gelmesi halinde, silahlanma için Yeni Demokrasi iktidarında imzalanmış anlaşmaları uygulayacaklarını ancak bu anlaşmalar kapsamında Yunan savunma sanayisine katkı getirecek çalışmalar talep edeceklerini belirten Çipras, "Türkiye'nin, (silahlanma) programlarının yüzde 60'ı kendi milli sanayisinde olurken bizim Yunan savunma sanayine bir vida bile koymamamız olamaz" diye konuştu.Yunan Çözümü Partisi Lideri Kiryakos Velopulos, Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların bir Avrupa sorunu olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Yalnızdık, yalnızız ve yalnız olacağız" ifadelerini kullandı.Mera 25 Partisi Lideri Yanis Varufakis ise Türkiye ile sorunlar için ikili müzakerelerdense, deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik bölgesel bir konferans düzenlenmesini önerdi.
https://sputniknews.com.tr/20230322/yunanistan-mayista-genel-secime-hazirlaniyor-1068592411.html
https://sputniknews.com.tr/20230430/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiye-secimlerden-sonra-buyuk-bir-stratejik-karar-almali-1070395900.html
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yunanistan, türkiye, seçim, yanis varufakis, kiryakos miçotakis, aleksis çipras
yunanistan, türkiye, seçim, yanis varufakis, kiryakos miçotakis, aleksis çipras

Yunanistan'da ana muhalefet, ülkenin savunma sanayisi için Türkiye'yi örnek gösterdi

10:18 11.05.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINISYunanistan'da seçim
Yunanistan'da seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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Yunanistan'ın ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerlemeye dikkati çekerek, Yunanistan'ın silahlanma programlarını, ülke savunma sanayisine katkıda bulunmadığı gerekçesiyle eleştirdi.
Yunan Parlamentosu'nda grubu bulunan partilerin liderleri, Yunan Devlet Televizyonu ERT'teki canlı yayında ekonomi, sağlık ve eğitim sistemleri, savunma, göç meselesi gibi çok sayıda konuyu ele alırken, dış politika ve savunma için de değerlendirmede bulundu.
Yunanistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
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Yunanistan Başbakanı ve iktidar partisi Yeni Demokrasi Lideri Kiryakos Miçotakis, dört yıllık görev süresinde Yeni Demokrasi hükümetinin Yunan silahlı kuvvetlerini güçlendirecek silahlanma programlarını uyguladığını savundu.
Ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras ise Yeni Demokrasi hükümetinin uyguladığı yaklaşık 15 milyar avroluk silahlanma programını, Yunan savunma sanayisine katkı sağlamadığı gerekçesiyle eleştirdi.
SYRIZA'nın iktidara gelmesi halinde, silahlanma için Yeni Demokrasi iktidarında imzalanmış anlaşmaları uygulayacaklarını ancak bu anlaşmalar kapsamında Yunan savunma sanayisine katkı getirecek çalışmalar talep edeceklerini belirten Çipras, "Türkiye'nin, (silahlanma) programlarının yüzde 60'ı kendi milli sanayisinde olurken bizim Yunan savunma sanayine bir vida bile koymamamız olamaz" diye konuştu.
Yunan Çözümü Partisi Lideri Kiryakos Velopulos, Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların bir Avrupa sorunu olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Yalnızdık, yalnızız ve yalnız olacağız" ifadelerini kullandı.
Mera 25 Partisi Lideri Yanis Varufakis ise Türkiye ile sorunlar için ikili müzakerelerdense, deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik bölgesel bir konferans düzenlenmesini önerdi.
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı
30 Nisan, 16:28
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