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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230430/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiye-secimlerden-sonra-buyuk-bir-stratejik-karar-almali-1070395900.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyi seyredebilmesi için Türkiye'nin Yunanistan ve Batı'ya ilişkin tavrının değişmesi... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T16:28+0300
2023-04-30T16:28+0300
2023 türkiye seçimleri
yunanistan
kiryakos miçotakis
türkiye
seçim
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Yunanistan'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Delfi Ekonomik Forumu'nda gazeteci Peter Spiegel'in sorularını yanıtlayan Miçotakis, Spiegel'in 'Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerindeki seçimleri kazanmaları halinde Türk-Yunan ilişkilerinin alabileceği şekil' hakkındaki sorusunu yanıtlarken dört yıllık görev süresi boyunca Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime değindi. Türkiye'nin 'Mavi vatan' politikasına dikkat çeken Miçotakis, Türkiye'nin dönem dönem saldırgan söylemlerde bulunduğunu söyledi ve Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlama mutabakatını 'gülünç' olarak niteledi. Miçotakis, Türkiye'nin Mart 2020'de göçmen sorununu bir araç olarak kullandığını iddia ederek 2020 yazında iki ülke arasındaki yüksek tansiyonu da hatırlattı. Türkiye'nin sadece Yunanistan'a değil Avrupa ve ABD’ye de "karşıt" bir ilişki geliştirdiğini iddia eden Miçotakis, "Bence Türkiye seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı. Yunanistan'la tekrar yakınlaşmak ve Kıbrıs sorununu çözmeye çalışmak istiyor mu? Tavrını değiştirip, güvenilir bir NATO üyesi olarak davranmak, Batı ile yakınlaşmak mı ya da Çin ve Rusya'ya yakın kendi başına bir dış politika izlemeye devam etmek mi gerçekten kendi yararına? Günün sonunda, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin durumunu bu belirleyecek. Kıbrıs sorununda anlamlı bir ilerleme kaydedip edemeyeceğimizi bu belirleyecek" diye konuştu. Türkiye ekonomisinin çok büyük sorunlar yaşadığını ileri süren Miçotakis, Türkiye'nin (Yunanistan ile) tekrar yakınlaşmasının, hem Türk-Yunan ilişkileri hem de Kıbrıs sorununun çözümü açısından her iki tarafın da karlı çıkacağı (kazan kazan) bir sonucu sağlayabileceğini savundu. Miçotakis, bunun gerçekleşebilmesi için "Türkiye'nin revizyonist politikasının" değişmesi gerektiğini iddia etti. AK Parti'nin 23 Nisan vesilesiyle yayımladığı videodaki Türkiye haritasına da değinen Miçotakis, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın bir seçim kampanyası yürütmesi gerektiğini anlıyorum. Bir seçim kampanyasının parçası olan bir harita gördük. Doğu (Ege) adalarının yarısı kırmızı gösterilmişti. Tüm bunlar yardımcı olmuyor" diye konuştu.
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yunanistan, kiryakos miçotakis, türkiye, seçim

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı

16:28 30.04.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINISKiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyi seyredebilmesi için Türkiye'nin Yunanistan ve Batı'ya ilişkin tavrının değişmesi gerektiğini, 'seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar alması gerektiğini' söyledi.
Yunanistan'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Delfi Ekonomik Forumu'nda gazeteci Peter Spiegel'in sorularını yanıtlayan Miçotakis, Spiegel'in 'Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerindeki seçimleri kazanmaları halinde Türk-Yunan ilişkilerinin alabileceği şekil' hakkındaki sorusunu yanıtlarken dört yıllık görev süresi boyunca Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime değindi.
Türkiye'nin 'Mavi vatan' politikasına dikkat çeken Miçotakis, Türkiye'nin dönem dönem saldırgan söylemlerde bulunduğunu söyledi ve Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlama mutabakatını 'gülünç' olarak niteledi.
Miçotakis, Türkiye'nin Mart 2020'de göçmen sorununu bir araç olarak kullandığını iddia ederek 2020 yazında iki ülke arasındaki yüksek tansiyonu da hatırlattı.
Türkiye'nin sadece Yunanistan'a değil Avrupa ve ABD’ye de "karşıt" bir ilişki geliştirdiğini iddia eden Miçotakis, "Bence Türkiye seçimlerden sonra büyük bir stratejik karar almalı. Yunanistan'la tekrar yakınlaşmak ve Kıbrıs sorununu çözmeye çalışmak istiyor mu? Tavrını değiştirip, güvenilir bir NATO üyesi olarak davranmak, Batı ile yakınlaşmak mı ya da Çin ve Rusya'ya yakın kendi başına bir dış politika izlemeye devam etmek mi gerçekten kendi yararına? Günün sonunda, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin durumunu bu belirleyecek. Kıbrıs sorununda anlamlı bir ilerleme kaydedip edemeyeceğimizi bu belirleyecek" diye konuştu.
Türkiye ekonomisinin çok büyük sorunlar yaşadığını ileri süren Miçotakis, Türkiye'nin (Yunanistan ile) tekrar yakınlaşmasının, hem Türk-Yunan ilişkileri hem de Kıbrıs sorununun çözümü açısından her iki tarafın da karlı çıkacağı (kazan kazan) bir sonucu sağlayabileceğini savundu.
Miçotakis, bunun gerçekleşebilmesi için "Türkiye'nin revizyonist politikasının" değişmesi gerektiğini iddia etti. AK Parti'nin 23 Nisan vesilesiyle yayımladığı videodaki Türkiye haritasına da değinen Miçotakis, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın bir seçim kampanyası yürütmesi gerektiğini anlıyorum. Bir seçim kampanyasının parçası olan bir harita gördük. Doğu (Ege) adalarının yarısı kırmızı gösterilmişti. Tüm bunlar yardımcı olmuyor" diye konuştu.
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