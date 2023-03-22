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https://sputniknews.com.tr/20230322/yunanistan-mayista-genel-secime-hazirlaniyor-1068592411.html
Yunanistan mayısta genel seçime hazırlanıyor
Yunanistan mayısta genel seçime hazırlanıyor
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ülkedeki genel seçimlerin mayıs ayında yapılacağını bildirdi. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T04:51+0300
2023-03-22T04:51+0300
dünya
yunanistan
seçimler
genel seçimler
kiryakos miçotakis
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Yunanistan'da Alpha TV'ye konuşan Miçotakis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Miçotakis, Yeni Demokrasi hükümetinin dört yıllık görev süresini tamamlamaya kararlı olduğunu belirterek, "Size net bir şekilde söyleyebilirim ki seçimler mayısta yapılacak. Temmuzda yapılmayacak. Temmuzda olmayacak zira, ikinci tur seçim gerekebilir. Büyük olasılıkla." diye konuştu.Koalisyon seçeneğine sıcak bakmadığını ifade eden Miçotakis, "Şahsen ikinci tur seçim ihtiyacını savunmaya devam edeceğim. Zira, tek başına iktidar gücünü, ikinci tur sağlayabilir ve ülke için doğru çözüm budur" dedi.
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yunanistan, seçimler, genel seçimler, kiryakos miçotakis
yunanistan, seçimler, genel seçimler, kiryakos miçotakis

Yunanistan mayısta genel seçime hazırlanıyor

04:51 22.03.2023
© AP Photo / Petros Karadjias / Yunanistan bayrağı
Yunanistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Petros Karadjias /
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ülkedeki genel seçimlerin mayıs ayında yapılacağını bildirdi.
Yunanistan'da Alpha TV'ye konuşan Miçotakis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Miçotakis, Yeni Demokrasi hükümetinin dört yıllık görev süresini tamamlamaya kararlı olduğunu belirterek, "Size net bir şekilde söyleyebilirim ki seçimler mayısta yapılacak. Temmuzda yapılmayacak. Temmuzda olmayacak zira, ikinci tur seçim gerekebilir. Büyük olasılıkla." diye konuştu.
Koalisyon seçeneğine sıcak bakmadığını ifade eden Miçotakis, "Şahsen ikinci tur seçim ihtiyacını savunmaya devam edeceğim. Zira, tek başına iktidar gücünü, ikinci tur sağlayabilir ve ülke için doğru çözüm budur" dedi.
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