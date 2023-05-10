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İspanya'da işverenler örgütü ile sendikalar işçilere maaş artışında anlaştı
İspanya'da işverenler örgütü ile sendikalar işçilere maaş artışında anlaştı
İspanya'da İşverenler Örgütü Konfederasyonu (CEOE) ile ülkenin iki büyük sendikası, İşçiler Genel Birliği (UGT) ve İşçi Komisyonlar Sendikası (CCOO), yaklaşık... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T15:00+0300
2023-05-10T15:18+0300
ispanya
sendika
görüşme
anlaşma
ispanya işverenler örgütü konfederasyonu (ceoe)
ispanya işçi komisyonlar sendikası (ccoo)
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CEOE Başkanı Antonio Garamendi ile UGT ve CCOO Genel Sekterleri (Pepe Alvarez ve Unai Sordo) bugün Madrid'de bir araya gelerek, '5. İstihdam ve Toplu İş Müzakereleri Sözleşmesi' (AENC) adı altında maaş artışlarını belirleyen bir anlaşmayı imzaladı.Buna göre, işçilere 2023'te en az yüzde 4, 2024 ve 2025'te yüzde 3'er maaş artışı (En az yüzde 10) yapılacağı belirtildi.Sendikalar ve işverenler, enflasyon oranına göre maaş artışlarına yüzde 1'lik revizyon yapılmasına ilişkin bir maddeyi de sözleşmeye dahil etti.Toplu iş sözleşmelerine bir gösterge niteliğinde olan bu anlaşma sayesinde şu ana kadar bloke durumda bekleyen 1300 kadar toplu iş sözleşmesinin önünün açılması bekleniyor.CEOE ile varılan anlaşma sonrasında UGT'den yapılan açıklamada, "İspanya için hayati önem taşıyan bu anlaşma sadece ekonomiyi yenden canlandırmakla kalmayacak aynı zamanda ekonomiye güven duyulması ve vatandaşların refahı için sosyal diyaloğu perçinleyecektir. Bu, tüm işçileri kapsayan, daha adil bir servet dağılımına izin verecek bir başlangıç ​​noktasıdır" denildi.Toplamda 32 sayfa olan AENC'nin imza törenine sol koalisyon hükümetinden hiçbir hükümet üyesi katılmadı.Bakanlardan yapılan açıklamalarda, "önemli olanın fotoğraf vermek değil, maaşlara artış yapılması olduğu" vurgulanarak, işverenler ile sendikaların anlaşmasının "çok olumlu bir haber" olduğunu ifade edildi.Sendikalar, son olarak 1 Mayıs gösterilerinin ana temasını "maaş artışı" olarak belirlemiş ve bu talebin karşılanmaması halinde meydanlara inerek, greve gideceklerini söylemişlerdi.
https://sputniknews.com.tr/20230317/madridde-doktorlarin-yaklasik-4-aydir-suren-grevi-anlasmayla-sona-erdi-1068403691.html
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ispanya, sendika, görüşme, anlaşma, ispanya işverenler örgütü konfederasyonu (ceoe), ispanya işçi komisyonlar sendikası (ccoo)
ispanya, sendika, görüşme, anlaşma, ispanya işverenler örgütü konfederasyonu (ceoe), ispanya işçi komisyonlar sendikası (ccoo)

İspanya'da işverenler örgütü ile sendikalar işçilere maaş artışında anlaştı

15:00 10.05.2023 (güncellendi: 15:18 10.05.2023)
CC0 / Pixabay / İspanya bayrağı
İspanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
CC0 / Pixabay /
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İspanya'da İşverenler Örgütü Konfederasyonu (CEOE) ile ülkenin iki büyük sendikası, İşçiler Genel Birliği (UGT) ve İşçi Komisyonlar Sendikası (CCOO), yaklaşık bir yıl süren müzakerelerin ardından yüksek enflasyon karşısında işçilere maaş artışı yapılması konusunda anlaştı.
CEOE Başkanı Antonio Garamendi ile UGT ve CCOO Genel Sekterleri (Pepe Alvarez ve Unai Sordo) bugün Madrid'de bir araya gelerek, '5. İstihdam ve Toplu İş Müzakereleri Sözleşmesi' (AENC) adı altında maaş artışlarını belirleyen bir anlaşmayı imzaladı.
Buna göre, işçilere 2023'te en az yüzde 4, 2024 ve 2025'te yüzde 3'er maaş artışı (En az yüzde 10) yapılacağı belirtildi.
Sendikalar ve işverenler, enflasyon oranına göre maaş artışlarına yüzde 1'lik revizyon yapılmasına ilişkin bir maddeyi de sözleşmeye dahil etti.
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Toplu iş sözleşmelerine bir gösterge niteliğinde olan bu anlaşma sayesinde şu ana kadar bloke durumda bekleyen 1300 kadar toplu iş sözleşmesinin önünün açılması bekleniyor.
CEOE ile varılan anlaşma sonrasında UGT'den yapılan açıklamada, "İspanya için hayati önem taşıyan bu anlaşma sadece ekonomiyi yenden canlandırmakla kalmayacak aynı zamanda ekonomiye güven duyulması ve vatandaşların refahı için sosyal diyaloğu perçinleyecektir. Bu, tüm işçileri kapsayan, daha adil bir servet dağılımına izin verecek bir başlangıç ​​noktasıdır" denildi.
Toplamda 32 sayfa olan AENC'nin imza törenine sol koalisyon hükümetinden hiçbir hükümet üyesi katılmadı.
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Bakanlardan yapılan açıklamalarda, "önemli olanın fotoğraf vermek değil, maaşlara artış yapılması olduğu" vurgulanarak, işverenler ile sendikaların anlaşmasının "çok olumlu bir haber" olduğunu ifade edildi.
Sendikalar, son olarak 1 Mayıs gösterilerinin ana temasını "maaş artışı" olarak belirlemiş ve bu talebin karşılanmaması halinde meydanlara inerek, greve gideceklerini söylemişlerdi.
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