https://sputniknews.com.tr/20230130/ispanyada-ozel-hava-trafik-kontrol-kuleleri-calisanlari-greve-basladi-1066349579.html
İspanya'da özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanları greve başladı
İspanya'da özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanları greve başladı
İspanya'da bugün başlayan özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanlarının grevi küçük çaptaki 16 havaalanını etkiledi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T12:56+0300
2023-01-30T12:56+0300
2023-01-30T12:56+0300
dünya
ispanya
havalimanı
grev
ücret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065628319_0:9:1201:684_1920x0_80_0_0_cddbab15c28e4fcd9d79e96e4055fc9b.jpg
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Hava Trafik Kontrolörleri Birliği (USCA) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (CCOO) bağlı 162 özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanları greve başladı.Sendikalardan verilen bilgilerde, grev kapsamında 27 Şubat'a kadar her pazartesi günü 24 saatlik grev yapılacağı bildirildi.Grev, İspanya'daki hava trafiğinin yüzde 28,5'ini yöneten özel kulelere sahip Valensiya, Vigo, İbiza, Jerez, Murcia, Lleida, Madrid, El Hierro, Castellon, Alicante, La Palma, Fuerteventura, Sabadell, Vigo, Lanzarote ve Coruna'da bulunan küçük çaptaki 16 havalimanını etkileyecek.Hava trafik kontrol kuleleri çalışanları, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zamın yanı sıra özel havacılıkla ilgili maaşlarında şimdiye kadar uygulanan yüzde 12-15 civarındaki kesintinin kaldırılmasını talep ediyor.
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065628319_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_65e77310ea746e548d7502ef6dc43fc1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ispanya, havalimanı, grev, ücret
ispanya, havalimanı, grev, ücret
İspanya'da özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanları greve başladı
Abone ol
İspanya'da bugün başlayan özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanlarının grevi küçük çaptaki 16 havaalanını etkiledi.
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Hava Trafik Kontrolörleri Birliği (USCA) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (CCOO) bağlı 162 özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanları greve başladı.
Sendikalardan verilen bilgilerde, grev kapsamında 27 Şubat'a kadar her pazartesi günü 24 saatlik grev yapılacağı bildirildi.
Grev, İspanya'daki hava trafiğinin yüzde 28,5'ini yöneten özel kulelere sahip Valensiya, Vigo, İbiza, Jerez, Murcia, Lleida, Madrid, El Hierro, Castellon, Alicante, La Palma, Fuerteventura, Sabadell, Vigo, Lanzarote ve Coruna'da bulunan küçük çaptaki 16 havalimanını etkileyecek.
Hava trafik kontrol kuleleri çalışanları, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zamın yanı sıra özel havacılıkla ilgili maaşlarında şimdiye kadar uygulanan yüzde 12-15 civarındaki kesintinin kaldırılmasını talep ediyor.