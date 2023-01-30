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https://sputniknews.com.tr/20230130/ispanyada-ozel-hava-trafik-kontrol-kuleleri-calisanlari-greve-basladi-1066349579.html
İspanya'da özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanları greve başladı
İspanya'da özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanları greve başladı
İspanya'da bugün başlayan özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanlarının grevi küçük çaptaki 16 havaalanını etkiledi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T12:56+0300
2023-01-30T12:56+0300
dünya
ispanya
havalimanı
grev
ücret
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Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Hava Trafik Kontrolörleri Birliği (USCA) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (CCOO) bağlı 162 özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanları greve başladı.Sendikalardan verilen bilgilerde, grev kapsamında 27 Şubat'a kadar her pazartesi günü 24 saatlik grev yapılacağı bildirildi.Grev, İspanya'daki hava trafiğinin yüzde 28,5'ini yöneten özel kulelere sahip Valensiya, Vigo, İbiza, Jerez, Murcia, Lleida, Madrid, El Hierro, Castellon, Alicante, La Palma, Fuerteventura, Sabadell, Vigo, Lanzarote ve Coruna'da bulunan küçük çaptaki 16 havalimanını etkileyecek.Hava trafik kontrol kuleleri çalışanları, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zamın yanı sıra özel havacılıkla ilgili maaşlarında şimdiye kadar uygulanan yüzde 12-15 civarındaki kesintinin kaldırılmasını talep ediyor.
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ispanya, havalimanı, grev, ücret
ispanya, havalimanı, grev, ücret

İspanya'da özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanları greve başladı

12:56 30.01.2023
© AFP 2023 / DAMIEN MEYERHeathrow Havalimanı
Heathrow Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / DAMIEN MEYER
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İspanya'da bugün başlayan özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanlarının grevi küçük çaptaki 16 havaalanını etkiledi.
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Hava Trafik Kontrolörleri Birliği (USCA) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (CCOO) bağlı 162 özel hava trafik kontrol kuleleri çalışanları greve başladı.
Sendikalardan verilen bilgilerde, grev kapsamında 27 Şubat'a kadar her pazartesi günü 24 saatlik grev yapılacağı bildirildi.
Grev, İspanya'daki hava trafiğinin yüzde 28,5'ini yöneten özel kulelere sahip Valensiya, Vigo, İbiza, Jerez, Murcia, Lleida, Madrid, El Hierro, Castellon, Alicante, La Palma, Fuerteventura, Sabadell, Vigo, Lanzarote ve Coruna'da bulunan küçük çaptaki 16 havalimanını etkileyecek.
Hava trafik kontrol kuleleri çalışanları, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zamın yanı sıra özel havacılıkla ilgili maaşlarında şimdiye kadar uygulanan yüzde 12-15 civarındaki kesintinin kaldırılmasını talep ediyor.
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