https://sputniknews.com.tr/20230317/madridde-doktorlarin-yaklasik-4-aydir-suren-grevi-anlasmayla-sona-erdi-1068403691.html
Madrid'de doktorların yaklaşık 4 aydır süren grevi anlaşmayla sona erdi
Madrid'de doktorların yaklaşık 4 aydır süren grevi anlaşmayla sona erdi
İspanya'nın başkenti Madrid'de görev yapan ilk hasta kabul ve aile doktorlarının, 21 Kasım 2022'de başlattığı grev özerk yönetim hükümetiyle varılan anlaşmayla... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T16:52+0300
2023-03-17T16:52+0300
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Grev Komitesi ile Madrid özerk hükümeti sağlık bakanlığının vardığı anlaşma gereği, doktorların aylık maaşlarına 450 euro zam yapılacağı ve çalışma yüklerinin azaltılacağı açıklandı. Yaklaşık 5 bin doktoru kapsayan ve yaklaşık 4 ay süren grevin sonlandırılmasının ardından açıklama yapan AMYTS adlı doktorlar sendikasının genel sekreteri Angela Hernandez, "Uzun süren müzakere sürecinin ardından kazananın ya da kaybedenin olmayacağı bir zeminde anlaştık. Önemli olan varılan anlaşmanın takibi olacaktır" dedi. Anlaşma kapsamında ayrıca doktorların fazla mesai ücretlerinin de artırıldığı ve aile ile çocuk hekimlerinin günlük çalışma saatlerinin en fazla 300 dakika olarak belirlendiği kaydedildi. Hasta yoğunluğundan ve personel eksikliğinden dolayı özellikle Kovid-19 salgınıyla birlikte bir hastaya 2-3 dakika vakit ayırmaktan yakınan doktorlar, yeni anlaşmayla bir hastayla 10-15 dakika ilgilenebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230313/ingilterede-bu-sefer-de-doktorlar-grevde-kahve-dukkani-calisanlarindan-daha-az-kazaniyorlar-1068192911.html
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ispanya, madrid, doktor, zam, hasta
Madrid'de doktorların yaklaşık 4 aydır süren grevi anlaşmayla sona erdi
16:52 17.03.2023 (güncellendi: 16:56 17.03.2023) Abone ol
İspanya'nın başkenti Madrid'de görev yapan ilk hasta kabul ve aile doktorlarının, 21 Kasım 2022'de başlattığı grev özerk yönetim hükümetiyle varılan anlaşmayla sona erdi.
Grev Komitesi ile Madrid özerk hükümeti sağlık bakanlığının vardığı anlaşma gereği, doktorların aylık maaşlarına 450 euro zam yapılacağı ve çalışma yüklerinin azaltılacağı açıklandı.
Yaklaşık 5 bin doktoru kapsayan ve yaklaşık 4 ay süren grevin sonlandırılmasının ardından açıklama yapan AMYTS adlı doktorlar sendikasının genel sekreteri Angela Hernandez, "Uzun süren müzakere sürecinin ardından kazananın ya da kaybedenin olmayacağı bir zeminde anlaştık. Önemli olan varılan anlaşmanın takibi olacaktır" dedi.
Anlaşma kapsamında ayrıca doktorların fazla mesai ücretlerinin de artırıldığı ve aile ile çocuk hekimlerinin günlük çalışma saatlerinin en fazla 300 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.
Hasta yoğunluğundan ve personel eksikliğinden dolayı özellikle Kovid-19 salgınıyla birlikte bir hastaya 2-3 dakika vakit ayırmaktan yakınan doktorlar, yeni anlaşmayla bir hastayla 10-15 dakika ilgilenebilecek.