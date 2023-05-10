https://sputniknews.com.tr/20230510/avusturya-tiktok-uygulamasinin-kamuya-ait-cep-telefonlarinda-kullanilmasini-yasakladi-1070920370.html

Avusturya, TikTok uygulamasının kamuya ait cep telefonlarında kullanılmasını yasakladı

Avusturya, TikTok uygulamasının kamuya ait cep telefonlarında kullanılmasını yasakladı

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Çinli sosyal medya platformu TikTok’un "güvenlik endişeleri" gerekçesiyle federal düzeyde kamu çalışanlarının... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T21:15+0300

2023-05-10T21:15+0300

2023-05-10T21:16+0300

dünya

tiktok

avusturya

içişleri bakanlığı

yasak

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Karner, basına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan uzman heyetin TikTok uygulamasına ilişkin şubattan bu yana yaptığı incelemeler doğrultusunda alınan kararı kamuoyuyla paylaştı.Kamu görevlilerinin TikTok’u kişisel cihazlarında kullanabileceklerini kaydeden Karner, ancak federal düzeyde resmi cep telefonlarında bu uygulamanın kullanılmasının yasaklandığını, söz konusu uygulamanın Çin devletine ait olduğu, bununda bilgi ve veri güvenliğine ilişkin çeşitli kaygılara yol açtığını ifade etti.Federal hükümetin yanı sıra Yukarı Avusturya Eyaleti de benzer gerekçelerle TikTok’un kendi çalışanlarının kurumsal cep telefonlarında kullanımını yasakladı.ABD ve Avrupa’da birçok ülke, Çinli sosyal medya platformu TikTok’u kamu çalışanlarına ait resmi cihazlarda kullanımını yasaklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230418/tiktok-yasaklarina-yenisi-ekleniyor-montanada-uygulama-magazalarina-engelleme-gundemde-1069860435.html

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