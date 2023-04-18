https://sputniknews.com.tr/20230418/tiktok-yasaklarina-yenisi-ekleniyor-montanada-uygulama-magazalarina-engelleme-gundemde-1069860435.html
TikTok yasaklarına yenisi ekleniyor: Montana'da uygulama mağazalarına engelleme gündemde
TikTok yasaklarına yenisi ekleniyor: Montana'da uygulama mağazalarına engelleme gündemde
Montana'da eyalet meclisinde, uygulama mağazalarının Çinli sosyal medya platformu TikTok'un engellemesini gerektiren bir yasa tasarısını kabul etti. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T18:03+0300
2023-04-18T18:03+0300
2023-04-18T18:15+0300
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ABD'nin Montana eyaletinde TikTok uygulama mağazalarının eyaletteki uygulamayı engellemesini gerektiren bir yasa tasarısı kabul edildi.Donanım Günlüğü sitesinde yer alan bilgiye göre 54 – 43 oyla geçen yasa tasarısı daha önce uygulamayı devlete ait cihazlardan yasaklayan Cumhuriyetçi Vali Greg Gianforte’ye gidecek. Yasağın 2024’te yürürlüğe girmesi planlanıyor.Montana'da geçen yıl TikTok'un devlet cihazlarında kullanılması yasaklanmıştı.
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tiktok, montana, abd, çin
tiktok, montana, abd, çin
TikTok yasaklarına yenisi ekleniyor: Montana'da uygulama mağazalarına engelleme gündemde
18:03 18.04.2023 (güncellendi: 18:15 18.04.2023) Abone ol
Montana'da eyalet meclisinde, uygulama mağazalarının Çinli sosyal medya platformu TikTok'un engellemesini gerektiren bir yasa tasarısını kabul etti.
ABD'nin Montana eyaletinde TikTok uygulama mağazalarının eyaletteki uygulamayı engellemesini gerektiren bir yasa tasarısı kabul edildi.
Donanım Günlüğü sitesinde yer alan bilgiye göre 54 – 43 oyla geçen yasa tasarısı daha önce uygulamayı devlete ait cihazlardan yasaklayan Cumhuriyetçi Vali Greg Gianforte’ye gidecek. Yasağın 2024’te yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Montana'da geçen yıl TikTok'un devlet cihazlarında kullanılması yasaklanmıştı.