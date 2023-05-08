Bakan Soylu: Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir

"Bugün Sivas'ta da miting vardı. İstanbul'da hizmet bittiği için Sivas'taki hizmete yönelik bir adımı atmak için çaba sarf ediyorlardı. Aynısını yaptılar biliyor musunuz? 4 Mayıs'tan sonra siyasi faaliyetlerle ilgili izin verme hakkı YSK'dadır. Bir ilde partinin geniş mitingi söz konusuysa oranın kendine ait alanları var. Örneğin İstanbul'da kura çekildi. Yenikapı her ne hikmetse kazındı. Birçok şey ortaya kondu. Cumhuriyet tarihinin en büyük gelirini alan belediye İBB'dir. Bir mağduriyet yapıyor çünkü iş yapmak istemiyor. Ben İstanbul'daki halini görüyorum diplerde. İlçe seçim kurullarından izin alması lazım.

Bugün Sivas için müracaat ediyor. 'Ben izin istiyorum' diyor sizden ben burayı vermiyorum ayarladığım bir yer var diyor. Nasıl bize İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yap biz orada yaptık. O yerleri veren seçim kurulu. Buna rağmen gitti ve bugün o dediği yerde miting yaptı Sivas'ta. Aynı tahriki orada yapmak istedi. Bu bir kanunsuzluk.

Yapmasının bir tek sebebi var, bu arkadaşın bir gündem hastalığı var. Kendi içlerinde bir rekabeti var. Bay Kemal, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu birbirlerinden nefret ediyorlar. Kendi içlerinde kendi tabanlarına en iyi oynama tiyatrosundalar. Sivas'ta seçim kurulunun başka bir yeri gösterebilecekken getirip burada bu miting yapmasının sebebi bu kavgayı kanatmak.

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir. Hem sahtekar hem yalancıdır. Erzurum için verdikleri belgede esnaf ziyareti ifadesi kullanılmış, miting değil. Bu belgeye bir cevap versinler. Biz sana koruma vermişiz, etrafta tedbir almış bin tane polis var. Seçim kurulu izin vermemesine rağmen, yarın öbür gün "Beni engellemeye çalıştılar" diyecekler. İstanbul'da hiçbir hizmeti olmadı. Esnaf ziyareti yapmak için de başvuru yapmana gerek yok zaten."