https://sputniknews.com.tr/20230507/imamoglu-ekreme-degil-milletimin-tek-bir-ferdine-uzanan-her-el-kirilsin-1070754999.html
İmamoğlu: Ekrem'e değil, milletimin tek bir ferdine uzanan her el kırılsın
İmamoğlu: Ekrem'e değil, milletimin tek bir ferdine uzanan her el kırılsın
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Ekrem'e uzanan eller kırılsın" şeklindeki sloganlara "Ekrem'e değil, milletimin tek bir... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T22:45+0300
2023-05-07T22:45+0300
2023-05-07T22:45+0300
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ekrem imamoğlu, erzurum, sabiha gökçen havaalanı
ekrem imamoğlu, erzurum, sabiha gökçen havaalanı
İmamoğlu: Ekrem'e değil, milletimin tek bir ferdine uzanan her el kırılsın
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Ayrıntılar geliyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Ekrem'e uzanan eller kırılsın" şeklindeki sloganlara "Ekrem'e değil, milletimin tek bir ferdine uzanan her el kırılsın" karşılığını verdi.