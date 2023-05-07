İmamoğlu: Ekrem'e değil, milletimin tek bir ferdine uzanan her el kırılsın

© AA Ekrem İmamoğlu'na saldırı © AA

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Ekrem'e uzanan eller kırılsın" şeklindeki sloganlara "Ekrem'e değil, milletimin tek bir ferdine uzanan her el kırılsın" karşılığını verdi.