https://sputniknews.com.tr/20230508/bakan-bozdag-erzurumdaki-olayla-ilgili-gozaltilar-var-1070768912.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Erzurum'daki taşlı saldırıya ilişkin gözaltılar var

Adalet Bakanı Bozdağ: Erzurum'daki taşlı saldırıya ilişkin gözaltılar var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmaoğlu'nun mitingine yönelik taşlı saldırıya ilişkin olarak gözaltıların olduğunu duyurdu. Bakan... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T11:46+0300

2023-05-08T11:46+0300

2023-05-08T12:09+0300

türkiye

adalet bakanı

bekir bozdağ

ekrem imamoğlu

miting

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069181737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ce90126dc4382808140e34da6cb6ab2.jpg

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği mitinge yapılan taşlı saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Bozdağ, "Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda. Şu an gözaltında olanlar var." dedi.A Haber’de konuşan Bekir Bozdağ, “Olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Demokratik bir rekabetin devam etmesi bizim arzumuzdur. Yaralanan hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç takip ediliyor. Hukuk işleyecektir, yargı hukuk çerçevesinde kararını verecektir. Şu an gözaltında olanlar var. Kanunun suç olarak tanımladığı eylem varsa hukuk harekete geçer ve gereğini yapar.” değerlendirmesinde bulundu.Miting yapılacak alanların her zaman belli olduğunu belirten Bozdağ, "Sayın İmamoğlu’nun bu konuda farklı bir alana çıktığını görüyoruz. Esnaf ziyareti yapmak istediğinizde istediğiniz gibi yaparsınız ama mitinge dönüşünce zafiyetler oluşabilir. Sizin yaptığınız işe göre güvenlik güçleri tedbir alırlar. Bu olayların üzücü olduğu gibi sayın İmamoğlu’nun valiyle konuşması da üzücüdür. Bir hakaret dili yok ama üslupta sıkıntı var. Devletin valilerine üstten bakan, onları aşağılayan bir biçimde davranmayı doğru görmem. Taş atma olayı nasıl yanlışsa bu da aynı derecede yanlıştır. İkisini de kabul etmem. Allah vermesin bunlara bir güç geçtiğinde neler yapacağına dair bir fikir de veriyor insanlara.” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230507/imamoglu-ekreme-degil-milletimin-tek-bir-ferdine-uzanan-her-el-kirilsin-1070754999.html

https://sputniknews.com.tr/20230508/bakan-soylu-ekrem-imamoglu-turkiyeye-gelmis-en-buyuk-sahtekarlardan-bir-tanesidir-1070758707.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adalet bakanı, bekir bozdağ, ekrem imamoğlu, miting, gözaltı