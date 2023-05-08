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https://sputniknews.com.tr/20230508/bakan-bozdag-erzurumdaki-olayla-ilgili-gozaltilar-var-1070768912.html
Adalet Bakanı Bozdağ: Erzurum'daki taşlı saldırıya ilişkin gözaltılar var
Adalet Bakanı Bozdağ: Erzurum'daki taşlı saldırıya ilişkin gözaltılar var
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmaoğlu'nun mitingine yönelik taşlı saldırıya ilişkin olarak gözaltıların olduğunu duyurdu. Bakan... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T11:46+0300
2023-05-08T12:09+0300
türkiye
adalet bakanı
bekir bozdağ
ekrem imamoğlu
miting
gözaltı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği mitinge yapılan taşlı saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Bozdağ, "Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda. Şu an gözaltında olanlar var." dedi.A Haber’de konuşan Bekir Bozdağ, “Olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Demokratik bir rekabetin devam etmesi bizim arzumuzdur. Yaralanan hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç takip ediliyor. Hukuk işleyecektir, yargı hukuk çerçevesinde kararını verecektir. Şu an gözaltında olanlar var. Kanunun suç olarak tanımladığı eylem varsa hukuk harekete geçer ve gereğini yapar.” değerlendirmesinde bulundu.Miting yapılacak alanların her zaman belli olduğunu belirten Bozdağ, "Sayın İmamoğlu’nun bu konuda farklı bir alana çıktığını görüyoruz. Esnaf ziyareti yapmak istediğinizde istediğiniz gibi yaparsınız ama mitinge dönüşünce zafiyetler oluşabilir. Sizin yaptığınız işe göre güvenlik güçleri tedbir alırlar. Bu olayların üzücü olduğu gibi sayın İmamoğlu’nun valiyle konuşması da üzücüdür. Bir hakaret dili yok ama üslupta sıkıntı var. Devletin valilerine üstten bakan, onları aşağılayan bir biçimde davranmayı doğru görmem. Taş atma olayı nasıl yanlışsa bu da aynı derecede yanlıştır. İkisini de kabul etmem. Allah vermesin bunlara bir güç geçtiğinde neler yapacağına dair bir fikir de veriyor insanlara.” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230507/imamoglu-ekreme-degil-milletimin-tek-bir-ferdine-uzanan-her-el-kirilsin-1070754999.html
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adalet bakanı, bekir bozdağ, ekrem imamoğlu, miting, gözaltı
adalet bakanı, bekir bozdağ, ekrem imamoğlu, miting, gözaltı

Adalet Bakanı Bozdağ: Erzurum'daki taşlı saldırıya ilişkin gözaltılar var

11:46 08.05.2023 (güncellendi: 12:09 08.05.2023)
© İHA / OSMAN ARSLAN-AW863220Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
© İHA / OSMAN ARSLAN-AW863220
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmaoğlu'nun mitingine yönelik taşlı saldırıya ilişkin olarak gözaltıların olduğunu duyurdu. Bakan Bozdağ, "Erzurum'daki olayla ilgili tahkikat başlatıldı, gözaltına alınanlar var" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği mitinge yapılan taşlı saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Bozdağ, "Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda. Şu an gözaltında olanlar var." dedi.
A Haber’de konuşan Bekir Bozdağ, “Olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Demokratik bir rekabetin devam etmesi bizim arzumuzdur. Yaralanan hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç takip ediliyor. Hukuk işleyecektir, yargı hukuk çerçevesinde kararını verecektir. Şu an gözaltında olanlar var. Kanunun suç olarak tanımladığı eylem varsa hukuk harekete geçer ve gereğini yapar.” değerlendirmesinde bulundu.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2023
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Miting yapılacak alanların her zaman belli olduğunu belirten Bozdağ, "Sayın İmamoğlu’nun bu konuda farklı bir alana çıktığını görüyoruz. Esnaf ziyareti yapmak istediğinizde istediğiniz gibi yaparsınız ama mitinge dönüşünce zafiyetler oluşabilir. Sizin yaptığınız işe göre güvenlik güçleri tedbir alırlar. Bu olayların üzücü olduğu gibi sayın İmamoğlu’nun valiyle konuşması da üzücüdür. Bir hakaret dili yok ama üslupta sıkıntı var. Devletin valilerine üstten bakan, onları aşağılayan bir biçimde davranmayı doğru görmem. Taş atma olayı nasıl yanlışsa bu da aynı derecede yanlıştır. İkisini de kabul etmem. Allah vermesin bunlara bir güç geçtiğinde neler yapacağına dair bir fikir de veriyor insanlara.” diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
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