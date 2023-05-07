https://sputniknews.com.tr/20230507/nisanda-emekli-olanlarin-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-1070738416.html
Nisan'da emekli olanların bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Nisan'da emekli olanların bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
SGK'dan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı bağlama işlemi Nisan ayında bitenlerin bayram ikramiyesi 9 Mayıs'ta ödenecek. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T10:13+0300
2023-05-07T10:13+0300
2023-05-07T10:30+0300
ekonomi
türkiye
emekli
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
nisan
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SGK'den yapılan yazılı açıklamada, Kurumun 5510 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödediği belirtilerek şunlar kaydedildi.
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türkiye, emekli, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), nisan
türkiye, emekli, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), nisan
Nisan'da emekli olanların bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
10:13 07.05.2023 (güncellendi: 10:30 07.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
SGK'dan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı bağlama işlemi Nisan ayında bitenlerin bayram ikramiyesi 9 Mayıs'ta ödenecek.
SGK'den yapılan yazılı açıklamada, Kurumun 5510 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödediği belirtilerek şunlar kaydedildi.
"2023 yılı mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir."