Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda çalışan ve emeklileri rahatlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye yönelik mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuzda enflasyon farkını ve refah payını dikkate alan yeni... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Muhteşem katılım burada. Sizler sevilmeyeceksiniz de kimler sevilecek. Hele hele 14 Mayıs'ta Giresun sandıkları gümbür gümbür patlatacak bunu biliyorum. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Giresun bugün de Kandil'in şakşakçılarına vatan topraklarını dar edecek. Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz'' dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Biz Giresun'u çok seviyoruz. İşte muhteşem katılım burada. Sizler sevilmeyeceksiniz de kimler sevilecek. Hele hele 14 Mayıs'ta Giresun sandıkları gümbür gümbür patlatacak, buna inanıyorum.Kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, değerli kardeşlerim sizleri muhabbetle selamlıyorum. Giresun pontus çetelerine toprağı dar etmişti. Şimdi de haşhaşilere, vatan hainlere vatan toprağını dar edecek.Giresun, Fatih'in emanetini yere düşürmemiştir. Bizim Giresun'a olan sevdamız, Türkiye'ye olan sevdamız da son nefesimize kadar sürecek. Giresunlu kardeşlerim ondan bundan korkmaz. Giresun bizimle olduğu müddetçe her engeli aşarız. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Sadece sizin oy kullanmanız önemli değil, arkadaşınızı komşunuzu sandığa götürerek bize oy kullanmasını sağlamanız lazım. Aksi takdirde Karadeniz'de bulduğumuz gazın vanasını kapatır, Gabar'daki petrole beton dökerler. Şehirlerimizi yeniden kana ve ateşe boğarlar. cezaevinde olan Selo, Diyarbakır'da Kürt kardeşlerimi sokağa döktü. 51 Kürt kardeşimi öldürdü, Yasin Börü evladımızı şehit ettiler. Bunun suçu ne diyorlar, daha ne olacak bay bay Kemal. Kandil'den selam geliyor, 'desteğimiz onunla' diyorlar. Bunların dini, ezanı, kitabı yok. Benim Giresunlu kardeşlerim bunların önünü açar mı?Selo'yu cezaevinden çıkaracağız diyor. 51 Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. Şimdi de diyorlar ki bunu sucu ne? Daha ne olacak Bay Bay Kemal. Kandil'den selam geliyor, desteğimiz onunla. Kürt kardeşlerimle bunların benzer yanı yok. Bunların dini yok, ezanı yok, kitabı yok. Giresunlu kardeşlerim bunların önünü açar mı? Kürt kardeşlerim Kandil'dekilere bakıp da yanlış yola gitmesinler. Kürt kardeşlerimi çok aldattılar.Çarşıda pazarda yaşanan pahalılıkları yine biz aşarız. Enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 43'e indi, inşallah her ay azala azala devam edecek. Çalışan ve emekli maaşlarında yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerle refah kaybını telafi ediyoruz.Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız.CHP içindeki gerçekten Cumhuriyetçi, Gazi Mustafa Kemal'in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini biliyoruz"

