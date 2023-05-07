https://sputniknews.com.tr/20230507/ahmet-hakan-secime-bir-hafta-kala-kaset-olayi-ya-da-ortaya-cikan-ses-ve-goruntulerin-etkisi-olmaz-1070737408.html

Ahmet Hakan: Seçime bir hafta kala kaset olayı ya da ortaya çıkan ses ve görüntülerin etkisi olmaz

Ahmet Hakan: Seçime bir hafta kala kaset olayı ya da ortaya çıkan ses ve görüntülerin etkisi olmaz

Ahmet Hakan seçimlere bir hafta kala, seçime etki etmesi mümkün olmayan konuları madde madde sıraları ve "Seçime bir hafta kala nelerin etkisi olmaz, her... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T09:37+0300

2023-05-07T09:37+0300

2023-05-07T09:37+0300

2023 türkiye seçimleri

ahmet hakan

seçim

ak parti

deşifre

ifşa

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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, seçimlere bir hafta kaldığını belirterek zaman daraldıkça yapılan seçime yönelik hareketlerin etkili olmayacağını ifade etti.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında "Kalleş atakların, kahpe vuruşların... Büyük yalanların, büyük hilelerin... Her türden kaset maset olaylarının... FETÖ’cü kaçak farelerin çektikleri operasyonların... Sıradışı hamlelerin, bel altı vuruşların.. “Ben ifşaat yapıyorum” diye çekilen videoların... Son anda ortaya çıkarılan dosyaların, seslerin, görüntülerin... Çarşıyı hepten karıştırma maksatlı her türlü atağın... etkisi sıfır oğlu sıfırdır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230507/ilber-ortayli-bazi-sorunlara-maalesef-iktidar-kadar-muhalefet-de-yuzeysel-olarak-deginiyor-1070737305.html

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ahmet hakan, seçim, ak parti, deşifre, ifşa