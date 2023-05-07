https://sputniknews.com.tr/20230507/ahmet-hakan-secime-bir-hafta-kala-kaset-olayi-ya-da-ortaya-cikan-ses-ve-goruntulerin-etkisi-olmaz-1070737408.html
Ahmet Hakan: Seçime bir hafta kala kaset olayı ya da ortaya çıkan ses ve görüntülerin etkisi olmaz
Ahmet Hakan: Seçime bir hafta kala kaset olayı ya da ortaya çıkan ses ve görüntülerin etkisi olmaz
Ahmet Hakan seçimlere bir hafta kala, seçime etki etmesi mümkün olmayan konuları madde madde sıraları ve "Seçime bir hafta kala nelerin etkisi olmaz, her... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T09:37+0300
2023-05-07T09:37+0300
2023-05-07T09:37+0300
2023 türkiye seçimleri
ahmet hakan
seçim
ak parti
deşifre
ifşa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462160_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_1f81d955833fec9e22a1885d7c24195c.png
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, seçimlere bir hafta kaldığını belirterek zaman daraldıkça yapılan seçime yönelik hareketlerin etkili olmayacağını ifade etti.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında "Kalleş atakların, kahpe vuruşların... Büyük yalanların, büyük hilelerin... Her türden kaset maset olaylarının... FETÖ’cü kaçak farelerin çektikleri operasyonların... Sıradışı hamlelerin, bel altı vuruşların.. “Ben ifşaat yapıyorum” diye çekilen videoların... Son anda ortaya çıkarılan dosyaların, seslerin, görüntülerin... Çarşıyı hepten karıştırma maksatlı her türlü atağın... etkisi sıfır oğlu sıfırdır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230507/ilber-ortayli-bazi-sorunlara-maalesef-iktidar-kadar-muhalefet-de-yuzeysel-olarak-deginiyor-1070737305.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462160_186:0:1759:1180_1920x0_80_0_0_76f1b2997dc9007bcfdc717ece897ece.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ahmet hakan, seçim, ak parti, deşifre, ifşa
ahmet hakan, seçim, ak parti, deşifre, ifşa
Ahmet Hakan: Seçime bir hafta kala kaset olayı ya da ortaya çıkan ses ve görüntülerin etkisi olmaz
Abone ol
Ahmet Hakan seçimlere bir hafta kala, seçime etki etmesi mümkün olmayan konuları madde madde sıraları ve "Seçime bir hafta kala nelerin etkisi olmaz, her türden kaset maset olaylarının" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, seçimlere bir hafta kaldığını belirterek zaman daraldıkça yapılan seçime yönelik hareketlerin etkili olmayacağını ifade etti.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında
"Kalleş atakların, kahpe vuruşların... Büyük yalanların, büyük hilelerin... Her türden kaset maset olaylarının... FETÖ’cü kaçak farelerin çektikleri operasyonların... Sıradışı hamlelerin, bel altı vuruşların.. “Ben ifşaat yapıyorum” diye çekilen videoların... Son anda ortaya çıkarılan dosyaların, seslerin, görüntülerin... Çarşıyı hepten karıştırma maksatlı her türlü atağın... etkisi sıfır oğlu sıfırdır" dedi.