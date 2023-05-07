https://sputniknews.com.tr/20230507/ilber-ortayli-bazi-sorunlara-maalesef-iktidar-kadar-muhalefet-de-yuzeysel-olarak-deginiyor-1070737305.html
İlber Ortaylı: Bazı sorunlara maalesef iktidar kadar muhalefet de yüzeysel olarak değiniyor
İlber Ortaylı: Bazı sorunlara maalesef iktidar kadar muhalefet de yüzeysel olarak değiniyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaklaşan seçimler öncesinde eleştirilerde bulundu. İktidar partileri gibi muhalefet partilerinin de sorunlara çözüm bulmakta yetersiz... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T09:28+0300
2023-05-07T09:28+0300
2023-05-07T09:28+0300
2023 türkiye seçimleri
ilber ortaylı
muhalefet
iktidar
seçim
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Göçmen sorunu, artan sayıdaki üniversitelerin gittikçe niteliksizleşen eğitimi, sağlıkta şiddet, yanlış ve düşmanca politikalar yüzünden, yetiştirdiğimiz en değerli kaynağımız olan insan hazinemizi kaybetme tehlikesi... Bazı sorunlara maalesef iktidar kadar muhalefetin seçim programlarında ve konuşmalarında da yüzeysel olarak değiniliyor.” değerlendirmesini yaptı.Ortaylı yazısında, “Şüphesiz ki bu talep ve tenkit iktidar partisine de yöneliktir. Bazı konuların parti ve ideoloji ile alakası yoktur. Türkiye hangi medeniyeti seçeceğine karar vermelidir. Bağnaz, devlet ve münevver düşmanı bir taassupla mı beraber olacağız, yoksa yetişmiş insanlarımıza hürmet duymayı, kanun ve nizama yer vermeyi mi öğreneceğiz?” ifadesini kullandı.
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ilber ortaylı, muhalefet, iktidar, seçim, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ilber ortaylı, muhalefet, iktidar, seçim, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
İlber Ortaylı: Bazı sorunlara maalesef iktidar kadar muhalefet de yüzeysel olarak değiniyor
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaklaşan seçimler öncesinde eleştirilerde bulundu. İktidar partileri gibi muhalefet partilerinin de sorunlara çözüm bulmakta yetersiz kaldığını belirtti.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Göçmen sorunu, artan sayıdaki üniversitelerin gittikçe niteliksizleşen eğitimi, sağlıkta şiddet, yanlış ve düşmanca politikalar yüzünden, yetiştirdiğimiz en değerli kaynağımız olan insan hazinemizi kaybetme tehlikesi... Bazı sorunlara maalesef iktidar kadar muhalefetin seçim programlarında ve konuşmalarında da yüzeysel olarak değiniliyor.” değerlendirmesini yaptı.
Ortaylı yazısında
, “Şüphesiz ki bu talep ve tenkit iktidar partisine de yöneliktir. Bazı konuların parti ve ideoloji ile alakası yoktur. Türkiye hangi medeniyeti seçeceğine karar vermelidir. Bağnaz, devlet ve münevver düşmanı bir taassupla mı beraber olacağız, yoksa yetişmiş insanlarımıza hürmet duymayı, kanun ve nizama yer vermeyi mi öğreneceğiz?
” ifadesini kullandı.