https://sputniknews.com.tr/20230501/ilber-ortayli-bayramin-ilk-gunu-gordugumuz-kalabalik-bir-kaosun-degil-bir-endisenin-habercisidir-1070417862.html

İlber Ortaylı: Bayramın ilk günü gördüğümüz kalabalık bir kaosun değil bir endişenin habercisidir

İlber Ortaylı: Bayramın ilk günü gördüğümüz kalabalık bir kaosun değil bir endişenin habercisidir

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul'da yaşanan bayram kalabalığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ortaylı, 'Bayramın ilk günü gördüğümüz... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T10:20+0300

2023-05-01T10:20+0300

2023-05-01T10:23+0300

yaşam

türkiye

nüfus

istanbul

ilber ortaylı

kalabalık

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İlber Ortaylı Hürriyet gazetesinde ele aldığı yazısında İstanbul'un nüfusuna ve kalabalığına dair değerlendirmelerde bulundu.Ortaylı yazısında, 'Sirkeci–Sultanahmet arası Eminönü Meydanı ve vapur iskelesi, Sultanahmet’in bizatihi kendisi ve Divanyolu kalabalığın değil bir kıyametin görünümüne sahipti. Üç tarafı bir yarımadanın, daha doğrusu bir köprünün içine tıkıştırılan 20 milyon insan adım atamıyor. Zavallı İstanbul! Ne kadar azizsin ve asilsin. Üç dünya imparatorluğunun bize emanetisin. Seni kurtarmak için savaşan bir Cumhuriyet’in hakiki başkentisin. Ne var ki seni koruyamayan, yağmalayan bir güruh var. Üstelik bu şehrin kalabalığı hiç de bize lazım olmayan başka amaçlarla buraya taşınmış ve taşıttırılan bir kalabalık. Kimseyi zorbalıkla itmek gerekmiyor. Plan programla ülkenin boş yerlerine yöneltmekle ve her şeyden evvel yurdun sahiplerinin havasını suyunu korumak ideali ile hareket etmemiz lazım. Bu sahip için ayrım yapmak gerekmez. Ayrım, gerçek iş ve üretime katkı ölçüsüyle olmalıdır" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230418/cumhurbaskani-erdogan-trt-ortak-yayininda-aciklamalarda-bulunuyor-1069873782.html

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