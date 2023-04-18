https://sputniknews.com.tr/20230418/cumhurbaskani-erdogan-trt-ortak-yayininda-aciklamalarda-bulunuyor-1069873782.html

Erdoğan'dan kira artışlarıyla ilgili açıklama: Bu fırsatçılıktır, seçimden sonra üzerine gideceğiz

Erdoğan'dan kira artışlarıyla ilgili açıklama: Bu fırsatçılıktır, seçimden sonra üzerine gideceğiz

TRT ortak yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira artışlarıyla ilgili "Bu fırsatçılıktır, seçimden sonra üzerine gideceğiz. Yasal... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T23:09+0300

2023-04-18T23:09+0300

2023-04-18T23:28+0300

2023 türkiye seçimleri

trt

trt haber

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069642148_0:50:2957:1713_1920x0_80_0_0_b5a01ea6018549427165dcae6a82c3fd.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maalesef büyükşehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Seçimden sonra üzerine gideceğiz. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trt, trt haber, recep tayyip erdoğan