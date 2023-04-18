https://sputniknews.com.tr/20230418/cumhurbaskani-erdogan-trt-ortak-yayininda-aciklamalarda-bulunuyor-1069873782.html
Erdoğan'dan kira artışlarıyla ilgili açıklama: Bu fırsatçılıktır, seçimden sonra üzerine gideceğiz
Erdoğan'dan kira artışlarıyla ilgili açıklama: Bu fırsatçılıktır, seçimden sonra üzerine gideceğiz
TRT ortak yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira artışlarıyla ilgili "Bu fırsatçılıktır, seçimden sonra üzerine gideceğiz. Yasal... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T23:09+0300
2023-04-18T23:09+0300
2023-04-18T23:28+0300
2023 türkiye seçimleri
trt
trt haber
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maalesef büyükşehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Seçimden sonra üzerine gideceğiz. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
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Erdoğan'dan kira artışlarıyla ilgili açıklama: Bu fırsatçılıktır, seçimden sonra üzerine gideceğiz
23:09 18.04.2023 (güncellendi: 23:28 18.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
TRT ortak yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira artışlarıyla ilgili "Bu fırsatçılıktır, seçimden sonra üzerine gideceğiz. Yasal düzenlemelerle buna izin vermeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maalesef büyükşehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Seçimden sonra üzerine gideceğiz. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
"(Deprem bölgesi) Gayrimenkullerde hak kaybı olmaması için ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor.
Birçok inşaat firmalarımızı deprem bölgesine seferber ettik. Enkaz kaldırma ve zemin etüt çalışmaları devam ediyor. Daha önceki afet tecrübelerimizle deprem bölgesinde süreci hızla tamamlayacağız.
İstanbul'a ilave nüfus gelmesine müsaade etmeyeceğiz. İstanbul'un merkezindeki riskli bölgelerde yoğunlaşan nüfusu, deprem riski az çeperlere dağıtacağız.
İstanbul'da toplam 1 milyon nüfuslu iki ayrı şehir kuracağız. Şehrin iki yakasının çeperlerinde yapacağımız bu yerleşimler adeta uydu kent modeli olacak.