https://sputniknews.com.tr/20230506/rus-yazar-prilepine-yonelik-bombali-saldirinin-zanlisi-ukrayna-icin-calistigini-itiraf-etti-1070719651.html

Rus yazar Prilepin’e yönelik bombalı saldırının zanlısı, Ukrayna için çalıştığını itiraf etti

Rus yazar Prilepin’e yönelik bombalı saldırının zanlısı, Ukrayna için çalıştığını itiraf etti

Rus yazar Zahar Prilepin’e yönelik bombalı saldırının zanlısı Aleksandr Permyakov, sorgu sırasında, Ukrayna gizli servisinden aldığı talimatlara göre hareket... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T20:12+0300

2023-05-06T20:12+0300

2023-05-06T20:12+0300

bombalı saldırı

dünya

rusya

ukrayna

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Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, sorgu yargıçlarının Permyakov’un, bombalı saldırıda yer alıp almadığı yönünde incelemeleri sürdürdüğünü belirterek, “Şüpheli gözaltına alındı ve sorgu sırasında Ukrayna özel servisinin talimatıyla hareket ettiği itirafında bulundu. Permyakov’un sorgusu devam ediyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, yazar Zahar Prilepin’in otomobilinin geçtiği yola bomba yerleştiren ve uzaktan kumandayla bu bombayı patlatan kişinin Permyakov olduğu ifade edildi. Saldırganın ardından olay yerinden kaçtığı ama polis mensupları tarafından diğer yerleşim biriminde ormandan çıktığı sırada yakalandığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230506/rus-yazar-zahar-prilepinin-otomobili-nijniy-novgorod-bolgesinde-havaya-ucuruldu-1070706541.html

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