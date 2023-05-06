https://sputniknews.com.tr/20230506/rus-yazar-prilepine-yonelik-bombali-saldirinin-zanlisi-ukrayna-icin-calistigini-itiraf-etti-1070719651.html
Rus yazar Prilepin’e yönelik bombalı saldırının zanlısı, Ukrayna için çalıştığını itiraf etti
Rus yazar Prilepin’e yönelik bombalı saldırının zanlısı, Ukrayna için çalıştığını itiraf etti
Rus yazar Zahar Prilepin’e yönelik bombalı saldırının zanlısı Aleksandr Permyakov, sorgu sırasında, Ukrayna gizli servisinden aldığı talimatlara göre hareket... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T20:12+0300
2023-05-06T20:12+0300
2023-05-06T20:12+0300
bombalı saldırı
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Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, sorgu yargıçlarının Permyakov’un, bombalı saldırıda yer alıp almadığı yönünde incelemeleri sürdürdüğünü belirterek, “Şüpheli gözaltına alındı ve sorgu sırasında Ukrayna özel servisinin talimatıyla hareket ettiği itirafında bulundu. Permyakov’un sorgusu devam ediyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, yazar Zahar Prilepin’in otomobilinin geçtiği yola bomba yerleştiren ve uzaktan kumandayla bu bombayı patlatan kişinin Permyakov olduğu ifade edildi. Saldırganın ardından olay yerinden kaçtığı ama polis mensupları tarafından diğer yerleşim biriminde ormandan çıktığı sırada yakalandığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230506/rus-yazar-zahar-prilepinin-otomobili-nijniy-novgorod-bolgesinde-havaya-ucuruldu-1070706541.html
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bombalı saldırı, rusya, ukrayna
bombalı saldırı, rusya, ukrayna
Rus yazar Prilepin’e yönelik bombalı saldırının zanlısı, Ukrayna için çalıştığını itiraf etti
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Rus yazar Zahar Prilepin’e yönelik bombalı saldırının zanlısı Aleksandr Permyakov, sorgu sırasında, Ukrayna gizli servisinden aldığı talimatlara göre hareket ettiğini itiraf etti.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, sorgu yargıçlarının Permyakov’un, bombalı saldırıda yer alıp almadığı yönünde incelemeleri sürdürdüğünü belirterek, “Şüpheli gözaltına alındı ve sorgu sırasında Ukrayna özel servisinin talimatıyla hareket ettiği itirafında bulundu. Permyakov’un sorgusu devam ediyor” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, yazar Zahar Prilepin’in otomobilinin geçtiği yola bomba yerleştiren ve uzaktan kumandayla bu bombayı patlatan kişinin Permyakov olduğu ifade edildi. Saldırganın ardından olay yerinden kaçtığı ama polis mensupları tarafından diğer yerleşim biriminde ormandan çıktığı sırada yakalandığı belirtildi.