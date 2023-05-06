https://sputniknews.com.tr/20230506/rus-yazar-zahar-prilepinin-otomobili-nijniy-novgorod-bolgesinde-havaya-ucuruldu-1070706541.html
Rus yazar Zahar Prilepin'in otomobili Nijniy Novgorod bölgesinde havaya uçuruldu
Rus yazar Zahar Prilepin'in otomobili Nijniy Novgorod bölgesinde havaya uçuruldu
Rus yazar Zahar Prilepin'in otomobilinin Nijniy Novgorod bölgesinde havaya uçurulduğu bildirildi. Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Prilepin'in... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T13:20+0300
2023-05-06T13:20+0300
2023-05-06T13:53+0300
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Kolluk kuvvetlerinden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Rus yazar Zahar Prilepin'in otomobili Nijniy Novgorod bölgesindeki bir otoyolda havaya uçuruldu.Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Nijniy Novgorod bölgesinde Rus yazar Zahar Prilepin'in havaya uçurulan aracının içinde bulunan şöförünün hayatını kaybettiği, yazarın ise yaralandığı belirtildi.Rusya Soruşturma Komitesi, Nijniy Novgorod bölgesindeki müfettiş ve kriminologların olay yerine intikal ettiğini bildirdi.Rusya Soruşturma Komitesi, Zahar Prilepin'in havaya uçurulan aracının olay yerinden bir fotoğrafını yayınladı.Zaharova: Sorumlular ABD ve İngiltereRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rus yazar Zahar Prilepin'e yönelik suikastın sorumlularının ABD ve İngiltere olduğunu belirtti.Zaharova, “Washington ve NATO yeni bir uluslararası terör hücresini, Kiev rejimini besliyor. Bin Ladin, IŞİD, şimdi de kafa kesicileriyle birlikte Zelenskiy. ABD ve İngiltere'nin doğrudan sorumluluğu. Zahar için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı
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rusya, suikast, araç
Rus yazar Zahar Prilepin'in otomobili Nijniy Novgorod bölgesinde havaya uçuruldu
13:20 06.05.2023 (güncellendi: 13:53 06.05.2023) Abone ol
Rus yazar Zahar Prilepin'in otomobilinin Nijniy Novgorod bölgesinde havaya uçurulduğu bildirildi. Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Prilepin'in şöförünün hayatını kaybettiği, yazarın ise yaralandığı belirtildi.
Kolluk kuvvetlerinden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Rus yazar Zahar Prilepin'in otomobili Nijniy Novgorod bölgesindeki bir otoyolda havaya uçuruldu.
Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Nijniy Novgorod bölgesinde Rus yazar Zahar Prilepin'in havaya uçurulan aracının içinde bulunan şöförünün hayatını kaybettiği, yazarın ise yaralandığı belirtildi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Nijniy Novgorod bölgesindeki müfettiş ve kriminologların olay yerine intikal ettiğini bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Zahar Prilepin'in havaya uçurulan aracının olay yerinden bir fotoğrafını yayınladı.
Zaharova: Sorumlular ABD ve İngiltere
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rus yazar Zahar Prilepin'e yönelik suikastın sorumlularının ABD ve İngiltere olduğunu belirtti.
Zaharova, “Washington ve NATO yeni bir uluslararası terör hücresini, Kiev rejimini besliyor. Bin Ladin, IŞİD, şimdi de kafa kesicileriyle birlikte Zelenskiy. ABD ve İngiltere'nin doğrudan sorumluluğu. Zahar için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı