https://sputniknews.com.tr/20230506/rus-yazar-zahar-prilepinin-otomobili-nijniy-novgorod-bolgesinde-havaya-ucuruldu-1070706541.html

Rus yazar Zahar Prilepin'in otomobili Nijniy Novgorod bölgesinde havaya uçuruldu

Rus yazar Zahar Prilepin'in otomobili Nijniy Novgorod bölgesinde havaya uçuruldu

Rus yazar Zahar Prilepin'in otomobilinin Nijniy Novgorod bölgesinde havaya uçurulduğu bildirildi. Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Prilepin'in... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T13:20+0300

2023-05-06T13:20+0300

2023-05-06T13:53+0300

dünya

rusya

suikast

araç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/06/1070706618_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_b6014d0bcb7c81a32f05aef7bd52ee5d.jpg

Kolluk kuvvetlerinden bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Rus yazar Zahar Prilepin'in otomobili Nijniy Novgorod bölgesindeki bir otoyolda havaya uçuruldu.Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Nijniy Novgorod bölgesinde Rus yazar Zahar Prilepin'in havaya uçurulan aracının içinde bulunan şöförünün hayatını kaybettiği, yazarın ise yaralandığı belirtildi.Rusya Soruşturma Komitesi, Nijniy Novgorod bölgesindeki müfettiş ve kriminologların olay yerine intikal ettiğini bildirdi.Rusya Soruşturma Komitesi, Zahar Prilepin'in havaya uçurulan aracının olay yerinden bir fotoğrafını yayınladı.Zaharova: Sorumlular ABD ve İngiltereRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rus yazar Zahar Prilepin'e yönelik suikastın sorumlularının ABD ve İngiltere olduğunu belirtti.Zaharova, “Washington ve NATO yeni bir uluslararası terör hücresini, Kiev rejimini besliyor. Bin Ladin, IŞİD, şimdi de kafa kesicileriyle birlikte Zelenskiy. ABD ve İngiltere'nin doğrudan sorumluluğu. Zahar için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, suikast, araç