https://sputniknews.com.tr/20230506/resmi-gazetede-yeni-atama-kararlari-aciklandi-1070701610.html
Yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T09:48+0300
2023-05-06T09:48+0300
2023-05-06T09:51+0300
türkiye
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanı
imza
atama
karar
yeni
büyükelçi
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Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi, yerine ise Efe Ceylan atandı.Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığı’na Ali Tolga Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Başmüfettişlik kadrolarına ise İrfan Kaya, Mehmet Özgül, Memet Birdal, Oktay Öztürk ve Yaşar Keleş atandı.
https://sputniknews.com.tr/20230506/faturalardan-dogalgazin-nasil-dusecegi-netlesti-hatali-fatura-iptal-edilecek-1070700986.html
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resmi gazete, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı, imza, atama, karar, yeni, büyükelçi, müfettiş, milli eğitim bakanlığı (meb)
resmi gazete, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı, imza, atama, karar, yeni, büyükelçi, müfettiş, milli eğitim bakanlığı (meb)
Yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
09:48 06.05.2023 (güncellendi: 09:51 06.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi, yerine ise Efe Ceylan atandı.
Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığı’na Ali Tolga Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Başmüfettişlik kadrolarına ise İrfan Kaya, Mehmet Özgül, Memet Birdal, Oktay Öztürk ve Yaşar Keleş atandı.