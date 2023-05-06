https://sputniknews.com.tr/20230506/resmi-gazetede-yeni-atama-kararlari-aciklandi-1070701610.html

Yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T09:48+0300

2023-05-06T09:48+0300

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türkiye

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanı

imza

atama

karar

yeni

büyükelçi

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Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi, yerine ise Efe Ceylan atandı.Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığı’na Ali Tolga Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Başmüfettişlik kadrolarına ise İrfan Kaya, Mehmet Özgül, Memet Birdal, Oktay Öztürk ve Yaşar Keleş atandı.

https://sputniknews.com.tr/20230506/faturalardan-dogalgazin-nasil-dusecegi-netlesti-hatali-fatura-iptal-edilecek-1070700986.html

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resmi gazete, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı, imza, atama, karar, yeni, büyükelçi, müfettiş, milli eğitim bakanlığı (meb)