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Faturalardan doğalgazın nasıl düşeceği netleşti: Hatalı fatura iptal edilecek
Faturalardan doğalgazın nasıl düşeceği netleşti: Hatalı fatura iptal edilecek
Doğalgazda 1 ay faturasız dönem ve 25 metreküplük indirimin detayları belli oldu. Buna göre hatalı faturalar iptal edilecek ve oluşan tutarlar aboneye iade... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T09:27+0300
2023-05-06T09:27+0300
doğalgaz
türkiye
fatura
cemevi
ibadethane
cami
konut
abone
ödeme
geri ödeme
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Yayımlanan kararname ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğalgaz tüketimleri için 24 Nisan’dan 31 Mayıs’a kadar oluşacak ilk faturadan doğalgaz bedeli alınmaması, sonrasında ise 1 Mayıs 2024’e kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda da 25 metreküpe kadar olan tüketim için bedel tahsil edilmemesi düzenlenmişti. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) da uygulamaya yönelik esasları belirledi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı açıklamada, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlerken tüm aboneler için gereken ayrıntıları titizlikle ele aldıklarını vurguladı.'Bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak'Yılmaz, 19.7 milyon doğalgaz abonesi olduğunu belirterek, “Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı 2.8 milyon. Yaklaşık 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Usul ve esasları belirlerken ince eleyip sık dokuduk. Hiçbir abonenin hakkının zayi olmaması için gerekli bütün detayları kapsayan bir düzenleme yaptık. Dağıtım şirketleri de gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek vatandaşlarımıza hizmet verecek. Elbette biz de süreci yakından takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak” diye konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanacakDüzenlemelerin ayrıntıları şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230506/meteorolojiden-4-kent-icin-sari-alarm-deprem-bolgesinde-toz-tasinimi-bekleniyor-1070700568.html
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doğalgaz nasıl bedava olacak, doğalgaz ne zaman bedava, doğalgaz bedava mı
doğalgaz nasıl bedava olacak, doğalgaz ne zaman bedava, doğalgaz bedava mı

Faturalardan doğalgazın nasıl düşeceği netleşti: Hatalı fatura iptal edilecek

09:27 06.05.2023
© AAfatura
fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2023
© AA
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Doğalgazda 1 ay faturasız dönem ve 25 metreküplük indirimin detayları belli oldu. Buna göre hatalı faturalar iptal edilecek ve oluşan tutarlar aboneye iade edilecek. Şirketler, iptal edilen faturayı en geç 3 gün içinde nakden tüketiciye verecek. İptal ödemesi, ön ödemeliler için ‘kredi yükleme’ ile yapılacak.
Yayımlanan kararname ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğalgaz tüketimleri için 24 Nisan’dan 31 Mayıs’a kadar oluşacak ilk faturadan doğalgaz bedeli alınmaması, sonrasında ise 1 Mayıs 2024’e kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda da 25 metreküpe kadar olan tüketim için bedel tahsil edilmemesi düzenlenmişti. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) da uygulamaya yönelik esasları belirledi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı açıklamada, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlerken tüm aboneler için gereken ayrıntıları titizlikle ele aldıklarını vurguladı.

'Bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak'

Yılmaz, 19.7 milyon doğalgaz abonesi olduğunu belirterek, “Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı 2.8 milyon. Yaklaşık 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Usul ve esasları belirlerken ince eleyip sık dokuduk. Hiçbir abonenin hakkının zayi olmaması için gerekli bütün detayları kapsayan bir düzenleme yaptık. Dağıtım şirketleri de gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek vatandaşlarımıza hizmet verecek. Elbette biz de süreci yakından takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak” diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanacak

Düzenlemelerin ayrıntıları şu şekilde:
Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023 (bu tarih dahil) tarihinden 31 Mayıs 2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar olan ilk fatura tahakkuklarında sistem kullanım bedelleri ve buna ilişkin vergilerin tamamı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.
*Hesaplanan tüketim bedeli üzerinden yüzde 100 oranında indirim yapılarak toplam ödenecek tutar, fatura üzerinde 0 (sıfır) Türk Lirası olarak gösterilecek.
24 Nisan 2023 tarihinden sonra hatalı olarak tahakkuk ettirilen faturalar iptal edilecek ve varsa fazladan tahsil edilen tutarlar aboneye iade edilecek. Şirketler faturanın iptalinden itibaren en geç 3 işgünü içerisinde aboneye nakden iade etmekle yükümlü olacak. İade yükümlülüğü, mekanik sayaç kullanan aboneler için ilk faturada mahsuplaşma, ön ödemeli sayaç kullanan aboneler için ise hesaba kredi yükleme suretiyle yerine getirilebilecek.
Faturalandırma döneminin herhangi bir nedenle 60 günü aşması durumunda, önceki faturanın bildirilmesinden itibaren geçen her bir ay için Doğalgaz tüketiminin en fazla 25 metreküpe kadar olan kısmı tüketim miktarından indirilecek.
Merkezi sistem tüketicilerine uygulanacak tüketim indirim miktarı, merkezi sisteme bağlı toplam konut, ibadethane ve cemevi toplam sayısından bireysel aboneliği bulunan daire sayısı düşülerek bulunan sayının 25 metreküp ile çarpılmasıyla hesaplanacak.
Merkezi sistem binalardaki bireysel aboneler kendi abonelikleri üzerinden indirim uygulamasından yararlanacak. Örneğin; 40 dairelik bir merkezi sistem binada 20 adet bireysel abonelik (mutfak ve şofben için) varsa bu abonelerin doğrudan kendi faturalarında indirim uygulanacak, geriye kalan bireysel aboneliği olmayan 20 daire için ise merkezi sistem aboneliği üzerinden en fazla 20x25 metreküp olarak hesaplanacak şekilde indirim uygulanacak.
Ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarının 24 Nisan 2023 tarihinden sonraki ilk okunması sırasında endeks değeri üzerinden hesaplanan tüketim miktarı, abonenin hesabına “alacak” olarak yansıtılacak ve abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartına kredi yüklenecek.
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