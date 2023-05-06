https://sputniknews.com.tr/20230506/faturalardan-dogalgazin-nasil-dusecegi-netlesti-hatali-fatura-iptal-edilecek-1070700986.html

Faturalardan doğalgazın nasıl düşeceği netleşti: Hatalı fatura iptal edilecek

Faturalardan doğalgazın nasıl düşeceği netleşti: Hatalı fatura iptal edilecek

Doğalgazda 1 ay faturasız dönem ve 25 metreküplük indirimin detayları belli oldu. Buna göre hatalı faturalar iptal edilecek ve oluşan tutarlar aboneye iade... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T09:27+0300

2023-05-06T09:27+0300

2023-05-06T09:27+0300

doğalgaz

türkiye

fatura

cemevi

ibadethane

cami

konut

abone

ödeme

geri ödeme

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Yayımlanan kararname ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğalgaz tüketimleri için 24 Nisan’dan 31 Mayıs’a kadar oluşacak ilk faturadan doğalgaz bedeli alınmaması, sonrasında ise 1 Mayıs 2024’e kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda da 25 metreküpe kadar olan tüketim için bedel tahsil edilmemesi düzenlenmişti. Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) da uygulamaya yönelik esasları belirledi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı açıklamada, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlerken tüm aboneler için gereken ayrıntıları titizlikle ele aldıklarını vurguladı.'Bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak'Yılmaz, 19.7 milyon doğalgaz abonesi olduğunu belirterek, “Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı 2.8 milyon. Yaklaşık 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Usul ve esasları belirlerken ince eleyip sık dokuduk. Hiçbir abonenin hakkının zayi olmaması için gerekli bütün detayları kapsayan bir düzenleme yaptık. Dağıtım şirketleri de gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek vatandaşlarımıza hizmet verecek. Elbette biz de süreci yakından takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak” diye konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanacakDüzenlemelerin ayrıntıları şu şekilde:

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