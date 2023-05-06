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Meteoroloji'den 4 kent için 'sarı' alarm: Deprem bölgesinde toz taşınımı bekleniyor
Meteoroloji'den 4 kent için 'sarı' alarm: Deprem bölgesinde toz taşınımı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre bugün Türkiye genelinde sağanak beklenirken Antalya, Isparta, Burdur ve Mersin için 'sarı' alarm uyarısında... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
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sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
yaşam
dolu
dolu yağışı
gök gürültülü sağanak
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meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Edirne, Mardin, Batman ve Çanakkale'nin batı ilçeleri dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul için "Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" denilirken, Ankara için ise "Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" denildi.Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyorYağışların; Batı Akdeniz ile ile Denizli ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. MGM'den yapılan açıklamaya göre, "Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Ayrıca deprem bölgesindeki iller için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.Rüzgarın hızı 70 kilometreyi bulacakRüzgarın iç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğudan, Marmara'nın güneyinde Kuzey doğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Güney ve iç kesimlerde sıcaklık düşüyorSıcaklıkların güney ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.4 Kent İçin 'sarı' alarmYağışların; Batı Akdeniz, Denizli ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli, Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un doğusu ve Isparta’nın güneyinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230506/ohal-bolgesinde-kira-karari-1070699616.html
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sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, dolu, dolu yağışı, gök gürültülü sağanak, sel, uyarı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı, deprem, güneydoğu anadolu, toz, toz taşınımı

Meteoroloji'den 4 kent için 'sarı' alarm: Deprem bölgesinde toz taşınımı bekleniyor

09:13 06.05.2023 (güncellendi: 09:16 06.05.2023)
© İHAKahramanmaraş'ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağış
Kahramanmaraş'ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2023
© İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre bugün Türkiye genelinde sağanak beklenirken Antalya, Isparta, Burdur ve Mersin için 'sarı' alarm uyarısında bulunuldu. Ayrıca Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Edirne, Mardin, Batman ve Çanakkale'nin batı ilçeleri dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul için "Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" denilirken, Ankara için ise "Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" denildi.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor

Yağışların; Batı Akdeniz ile ile Denizli ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. MGM'den yapılan açıklamaya göre, "Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Ayrıca deprem bölgesindeki iller için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Rüzgarın hızı 70 kilometreyi bulacak

Rüzgarın iç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğudan, Marmara'nın güneyinde Kuzey doğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Güney ve iç kesimlerde sıcaklık düşüyor

Sıcaklıkların güney ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

4 Kent İçin 'sarı' alarm

Yağışların; Batı Akdeniz, Denizli ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli, Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un doğusu ve Isparta’nın güneyinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
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