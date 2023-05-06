https://sputniknews.com.tr/20230506/ohal-bolgesinde-kira-karari-1070699616.html
OHAL bölgesinde kira kararı
OHAL bölgesinde kira kararı
Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki bazı taşınmazların 3 aylık kira alacaklarından vazgeçildi. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T05:31+0300
2023-05-06T05:31+0300
2023-05-06T05:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
olağanüstü hal
kira
resmi gazete
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Olağanüstü hal kapsamında, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar hakkında alınan tedbirlere dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların, bu yılın şubat, mart ve nisan ayı kira alacaklarından vazgeçildi.Bu aylara ilişkin yapılmış olan kira ödemeleri, kira sözleşmesinin sona ermesi veya devam etmesi durumuna göre, iade veya mahsup işlemlerine tabi tutulacak.Bahse konu taşınmazların kiracılarının, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmelerinin sonlandırılmasını talep etmeleri halinde, sözleşmeleri sonlandırılarak talep tarihinden itibaren bir ay içinde tahliyeleri sağlanacak.Bu halde kiracıdan, kiralananın erken geri verilmesi nedeniyle bir alacak talebinde bulunulmayacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
olağanüstü hal, kira, resmi gazete
olağanüstü hal, kira, resmi gazete
OHAL bölgesinde kira kararı
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Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki bazı taşınmazların 3 aylık kira alacaklarından vazgeçildi.
Olağanüstü hal kapsamında, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar hakkında alınan tedbirlere dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların, bu yılın şubat, mart ve nisan ayı kira alacaklarından vazgeçildi.
Bu aylara ilişkin yapılmış olan kira ödemeleri, kira sözleşmesinin sona ermesi veya devam etmesi durumuna göre, iade veya mahsup işlemlerine tabi tutulacak.
Bahse konu taşınmazların kiracılarının, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmelerinin sonlandırılmasını talep etmeleri halinde, sözleşmeleri sonlandırılarak talep tarihinden itibaren bir ay içinde tahliyeleri sağlanacak.
Bu halde kiracıdan, kiralananın erken geri verilmesi nedeniyle bir alacak talebinde bulunulmayacak.