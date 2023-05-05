https://sputniknews.com.tr/20230505/rusya-abd-enerji-bakanligi-ukraynali-kitle-imha-silah-uzmanlarini-ise-aldi-1070689276.html

Rusya: ABD Enerji Bakanlığı Ukraynalı kitle imha silah uzmanlarını işe aldı

Rusya: ABD Enerji Bakanlığı Ukraynalı kitle imha silah uzmanlarını işe aldı

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, ABD Enerji Bakanlığı’nın Ukrayna’da kitle imha silahları alanında... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T21:57+0300

2023-05-05T21:57+0300

2023-05-05T21:57+0300

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pentagon

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igor kirillov

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Kirillov, bugünkü basın toplantısında bir belge göstererek, “Şu belge, ABD Enerji Bakanlığı’nın faaliyet alanlarından birinin daha önce Ukrayna'da çalışmış, kitle imha silahları alanında deneyim ve bilgi birikimine sahip uzmanların işe alınması olduğunu kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.ABD Enerji Bakanlığı’na ait 17 laboratuvardan biri olan ve Washington eyaletinde yer alan Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı’nın 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasını Önleme Girişimi' adlı bir proje kapsamında doğrudan Ukrayna’da çalışmalarda bulunduğunu söyleyen Rus yetkili, “ABD Enerji Bakanlığı Bilimsel Araştırma Ofisi Direktörü John Stephen Binkley, 4 Nisan 2022’deki açıklamasında, Ukraynalı uzmanların evine dönmesinden sonra Ukrayna’ya daha önce kısıtlanmış çifte amaçlı araştırma programlarını canlandırmaya yardımcı olacaklarını söyledi” dedi.Ukrayna’daki uygulamaların kilit figürünün Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı eski çalışanı Prof. Richard Weller olduğunu kaydeden Kirillov, bu uzmanın hayvandan insana bulaşabilen hastalıkları araştıran projeleri denetlediğini anlattı. Bu araştırmaların Kiev Veterinerlik Enstitüsü ve Harkov Deneysel ve Klinik Veterinerlik Enstitüsü’nde hayata geçirildiği belirtildi.Herson’da ABD için salgın türleri araştırıldıRusya Savunma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rus tarım ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor’un Herson bölgesinin Askania-Nova yerleşimindeki Falz-Fein Biyosfer Rezerv’in arazisini incelediğini anlatan Kirillov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzmanlar, bu örgütün veterinerlik laboratuvarının arşivinde ele geçirilen belgeleri inceledi. Bu belgeler, rezerv çalışanlarının 2022 yılına kadar dönem içinde, göçmen kuşlardan elde ettikleri biyolojik materyalleri yurt dışına verdiğini kanıtlıyor. Askania-Nova’da yürütülen araştırmanın temel hedefleri, özellikle tehlikeli ve ekonomik açıdan önemli olan enfeksiyon türlerini toplamak ve müşteriye, yani ABD Savunma Bakanlığı’na aktarmak, bölgedeki biyolojik durum üzerindeki olası etkilerini incelemek, seçilmiş patojenlerin insanlarda yeni koronavirüs pandemisine benzer büyük ölçekli salgınlara neden olma yeteneğinin belirlenmesiydi.”“Pentagon'un askeri biyolojik varlığını dünyanın çeşitli bölgelerinde genişletmeye yönelik adımlarının biyo-tehdit seviyesini önemli ölçüde artırdığını bir kez daha vurgulamak isterim” diye Rus yetkili, ABD’nin askeri amaçlı biyolojik faaliyetine ilişkin bağımsız uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Enerji Bakanlığı arasındaki yakın işbirliğine dikkat çeken Kirillov, “Enerji Bakanlığı’nın Pasifik Laboratuvarı’nı yöneten Stephen Ashby, aynı zamanda Pentagon’un temel tedarikçisi olan Battelle’nin başkan yardımcılığını da yapıyor” bilgisini paylaştı.ABD Enerji Bakanlığı ve Ukraynalı araştırma merkezleri arasındaki aracının Ukrayna Bilimsel ve Teknik Merkezi (UBTM) olduğunu anlatan Rus yetkili, “Mali yardım sistemi kapsamındaki fon dağıtımının UBTM ve Uluslararası Bilim ve Teknoloji Merkezi’ne emanet edildiğini hatırlatırım. Bu merkezin yönetim kurulu başkanı Ronald Lehman, aynı zamanda Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki Küresel Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nin de direktörüdür. Bu laboratuvar da ABD Enerji Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteriyor. Bu bakanlığın Ukrayna’daki araştırma faaliyetinin organizasyonundan da ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nin enerji ataşesi Sean Anderson sorumlu. Böylelikle Pentagon’un yanı sıra ABD Enerji Bakanlığı da Ukrayna ve dünyanın diğer bölgelerinde askeri amaçlı biyolojik araştırmaların ana organizatörü ve müşterisidir” ifadelerini kullandı.‘Ukrayna’daki deneyler kuşların ölümüne yol açtı’Askania-Nova’daki Falz-Fein Biyosfer Rezerv’inde 2021’de toplu kuş ölümünün meydana geldiğini kanıtlayan belgelere dikkat çeken Kirillov, bu ölümlerin salgın niteliğini taşıdığını belirterek “Eş zamanlı ölümler, gerçekleştirilen deneyler ve biyogüvenlik kurallarının ihmal edilmesi nedeniyle yaşanmış olabilir” dedi.Kirillov, Rus ordu girdikten sonra Herson bölgesinden alelacele kaçan söz konusu projelerin üyelerinin Falz-Fein Biyosfer Rezerv’inde kalan çalışanlara, özellikle kuşların toplu ölümlerini doğrulayan belgeler olmak üzere araştırma sonuçlarını bir ücret karşılığında çıkarmalarını veya yok etmelerini teklif ettiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230414/duma-baskani-volodin-ukrayna-nato-silahlarinin-test-poligonu-durumunda-1069686909.html

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rusya, ukrayna, abd enerji bakanlığı, pentagon, herson, igor kirillov