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https://sputniknews.com.tr/20230414/duma-baskani-volodin-ukrayna-nato-silahlarinin-test-poligonu-durumunda-1069686909.html
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna, NATO silahlarının test poligonu durumunda
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna, NATO silahlarının test poligonu durumunda
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna'nın ABD ve NATO silahlarının test poligonu olarak kullanıldığını belirtti. 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T18:48+0300
2023-04-14T18:48+0300
dünya
rusya
duma
vyaçeslav volodin
rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
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Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya nasıl yaklaştığına dikkat çekti.Volodin, Washington ve NATO'nun Ukrayna'yı biyolojik silahlar da dahil çeşitli silahların test edildiği ve yeni savaş metotlarının denendiği bir poligon olarak kullandığının aşikar olduğunu vurguladı.Duma Başkanı, ABD ve Avrupa ülkelerindeki halkların liderlerinin Kiev rejimine yardımı öngören politikasına desteğinin giderek azaldığının da altını çizdi.Hükümetin Kiev rejimine destek politikasına karşı çıkanların oranının ABD'de yüzde 43, İngiltere'de yüzde 65, Almanya'da yüzde 70 ve Fransa'da yüzde 80'e ulaştığı bilgisini paylaşan Volodin, ABD, Almanya ve Fransa'daki yöneticilerin Ukrayna halkını ve ekonomisini düşünmeden, kendi ülkesinin vatandaşlarını büyük sorunlara sürükleyerek iktidarını korumaya çalıştığını vurguladı.
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rusya, duma, vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
rusya, duma, vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

Duma Başkanı Volodin: Ukrayna, NATO silahlarının test poligonu durumunda

18:48 14.04.2023
© Sputnik / Алексей Никольский / Multimedya arşivine gidin Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin
 Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© Sputnik / Алексей Никольский
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna'nın ABD ve NATO silahlarının test poligonu olarak kullanıldığını belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya nasıl yaklaştığına dikkat çekti.

Volodin, Washington ve NATO'nun Ukrayna'yı biyolojik silahlar da dahil çeşitli silahların test edildiği ve yeni savaş metotlarının denendiği bir poligon olarak kullandığının aşikar olduğunu vurguladı.

Duma Başkanı, ABD ve Avrupa ülkelerindeki halkların liderlerinin Kiev rejimine yardımı öngören politikasına desteğinin giderek azaldığının da altını çizdi.

Hükümetin Kiev rejimine destek politikasına karşı çıkanların oranının ABD'de yüzde 43, İngiltere'de yüzde 65, Almanya'da yüzde 70 ve Fransa'da yüzde 80'e ulaştığı bilgisini paylaşan Volodin, ABD, Almanya ve Fransa'daki yöneticilerin Ukrayna halkını ve ekonomisini düşünmeden, kendi ülkesinin vatandaşlarını büyük sorunlara sürükleyerek iktidarını korumaya çalıştığını vurguladı.
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