Duma Başkanı Volodin: Ukrayna, NATO silahlarının test poligonu durumunda
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna'nın ABD ve NATO silahlarının test poligonu olarak kullanıldığını belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya nasıl yaklaştığına dikkat çekti.
Volodin, Washington ve NATO'nun Ukrayna'yı biyolojik silahlar da dahil çeşitli silahların test edildiği ve yeni savaş metotlarının denendiği bir poligon olarak kullandığının aşikar olduğunu vurguladı.
Duma Başkanı, ABD ve Avrupa ülkelerindeki halkların liderlerinin Kiev rejimine yardımı öngören politikasına desteğinin giderek azaldığının da altını çizdi.
Hükümetin Kiev rejimine destek politikasına karşı çıkanların oranının ABD'de yüzde 43, İngiltere'de yüzde 65, Almanya'da yüzde 70 ve Fransa'da yüzde 80'e ulaştığı bilgisini paylaşan Volodin, ABD, Almanya ve Fransa'daki yöneticilerin Ukrayna halkını ve ekonomisini düşünmeden, kendi ülkesinin vatandaşlarını büyük sorunlara sürükleyerek iktidarını korumaya çalıştığını vurguladı.
Volodin, Washington ve NATO'nun Ukrayna'yı biyolojik silahlar da dahil çeşitli silahların test edildiği ve yeni savaş metotlarının denendiği bir poligon olarak kullandığının aşikar olduğunu vurguladı.
Duma Başkanı, ABD ve Avrupa ülkelerindeki halkların liderlerinin Kiev rejimine yardımı öngören politikasına desteğinin giderek azaldığının da altını çizdi.
Hükümetin Kiev rejimine destek politikasına karşı çıkanların oranının ABD'de yüzde 43, İngiltere'de yüzde 65, Almanya'da yüzde 70 ve Fransa'da yüzde 80'e ulaştığı bilgisini paylaşan Volodin, ABD, Almanya ve Fransa'daki yöneticilerin Ukrayna halkını ve ekonomisini düşünmeden, kendi ülkesinin vatandaşlarını büyük sorunlara sürükleyerek iktidarını korumaya çalıştığını vurguladı.