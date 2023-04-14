https://sputniknews.com.tr/20230414/duma-baskani-volodin-ukrayna-nato-silahlarinin-test-poligonu-durumunda-1069686909.html

Duma Başkanı Volodin: Ukrayna, NATO silahlarının test poligonu durumunda

Duma Başkanı Volodin: Ukrayna, NATO silahlarının test poligonu durumunda

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna'nın ABD ve NATO silahlarının test poligonu olarak kullanıldığını belirtti. 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T18:48+0300

2023-04-14T18:48+0300

2023-04-14T18:48+0300

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duma

vyaçeslav volodin

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

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Telegram hesabından açıklama yapan Volodin, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya nasıl yaklaştığına dikkat çekti.Volodin, Washington ve NATO'nun Ukrayna'yı biyolojik silahlar da dahil çeşitli silahların test edildiği ve yeni savaş metotlarının denendiği bir poligon olarak kullandığının aşikar olduğunu vurguladı.Duma Başkanı, ABD ve Avrupa ülkelerindeki halkların liderlerinin Kiev rejimine yardımı öngören politikasına desteğinin giderek azaldığının da altını çizdi.Hükümetin Kiev rejimine destek politikasına karşı çıkanların oranının ABD'de yüzde 43, İngiltere'de yüzde 65, Almanya'da yüzde 70 ve Fransa'da yüzde 80'e ulaştığı bilgisini paylaşan Volodin, ABD, Almanya ve Fransa'daki yöneticilerin Ukrayna halkını ve ekonomisini düşünmeden, kendi ülkesinin vatandaşlarını büyük sorunlara sürükleyerek iktidarını korumaya çalıştığını vurguladı.

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rusya, duma, vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin