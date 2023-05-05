https://sputniknews.com.tr/20230505/psg-teknik-direktoru-galtierden-messi-aciklamasi-bir-karar-alinmis-yorumlamam-1070675243.html

PSG Teknik Direktörü Galtier'den Messi açıklaması: Bir karar alınmış, yorumlamam

PSG Teknik Direktörü Galtier'den Messi açıklaması: Bir karar alınmış, yorumlamam

Paris Saint-Germain teknik direktörü Galtier, "Hafta başında Lionel Messi'ye verilen ceza hakkında bilgilendirildim" dedi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T16:55+0300

2023-05-05T16:55+0300

2023-05-05T16:55+0300

spor

lionel messi

paris saint-germain (psg)

kadro dışı

suudi arabistan

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Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen yıldız oyuncu Lionel Messi, antrenman olduğu gün takımdan izin almadan Suudi Arabistan'a yolculuk etti.Suudi Arabistan'dan fotoğraflar paylaşan yıldız oyuncu Fransa gündemine oturdu. Arjantinli yıldızın bu hareketi PSG yöneticileri tarafından çok hoş karşılanmadı ve yetkililer aksiyon alarak Messi'yi kadro dışı bıraktı.NTV Spor’un aktardığına göre, yönetimin aldığı bu kararın ardından teknik direktör Christophe Galtier konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.'Ben bu kulübün maaşlı bir çalışanıyım'Messi'nin kadro dışı bırakılması hakkında gelen soruya Galtier, "Hafta başında Lionel Messi’ye verilen ceza hakkında yönetim tarafından bilgilendirildim. Açıkcası ben bu kulübün maaşlı bir çalışanıyım, bir karar alınmış, yorumlamam” açıklamasını yaptı.Yıl sonunda sözleşmesi bitecek Lionel Messi'nin gelecek sezon hangi takımda oynayacağı hala belirsizliğini koruyor.Messi, PSG formasıyla çıktığı 71 resmi maçta 31 gol atıp 34 asistlik katkı sağladı.Ne olmuştu?Kulüpten izinsiz olarak antrenmana katılmayan ve Suudi Arabistan'a giden Messi, 2 hafta süreyle kadro dışı bırakıldı. Bu sürede antrenman ve maçlara çıkamayacak yıldız futbolcuya maaş kesintisi uygulanacak.Geçen yıl yaptığı anlaşmayla Suudi Arabistan'ın turizm elçisi olan Messi'nin sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından PSG'den ayrılabileceği öne sürüldü.Ligde 7 Mayıs'taki Troyes ve 13 Mayıs'taki Ajaccio maçlarında görev yapamayacak Messi'nin, 21 Mayıs'ta oynanacak Auxerre karşılaşmasında takıma dönmesi bekleniyor.Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Messi, bu sezon PSG formasıyla 37 maça çıktı ve 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

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lionel messi, paris saint-germain (psg), kadro dışı, suudi arabistan