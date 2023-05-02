https://sputniknews.com.tr/20230502/psg-messiyi-2-hafta-kadro-disi-birakti-1070519136.html
PSG, Messi'yi 2 hafta kadro dışı bıraktı
PSG, Messi'yi 2 hafta kadro dışı bıraktı
Paris Saint-Germain (PSG), kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi 2 hafta kadro dışı bıraktı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T23:12+0300
2023-05-02T23:12+0300
2023-05-02T23:12+0300
spor
lionel messi
psg
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Fransa basınında yer alan haberlere göre, kulüpten izinsiz olarak antrenmana katılmayan ve Suudi Arabistan'a giden Messi, 2 hafta süreyle kadro dışı bırakıldı. Bu sürede antrenman ve maçlara çıkamayacak yıldız futbolcuya maaş kesintisi uygulanacak.Geçen yıl yaptığı anlaşmayla Suudi Arabistan'ın turizm elçisi olan Messi'nin sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından PSG'den ayrılabileceği öne sürüldü.Ligde 7 Mayıs'taki Troyes ve 13 Mayıs'taki Ajaccio maçlarında görev yapamayacak Messi'nin, 21 Mayıs'ta oynanacak Auxerre karşılaşmasında takıma dönmesi bekleniyor.Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Messi, bu sezon PSG formasıyla 37 maça çıktı ve 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
lionel messi, psg
PSG, Messi'yi 2 hafta kadro dışı bıraktı
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Paris Saint-Germain (PSG), kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi 2 hafta kadro dışı bıraktı.
Fransa basınında yer alan haberlere göre, kulüpten izinsiz olarak antrenmana katılmayan ve Suudi Arabistan'a giden Messi, 2 hafta süreyle kadro dışı bırakıldı. Bu sürede antrenman ve maçlara çıkamayacak yıldız futbolcuya maaş kesintisi uygulanacak.
Geçen yıl yaptığı anlaşmayla Suudi Arabistan'ın turizm elçisi olan Messi'nin sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından PSG'den ayrılabileceği öne sürüldü.
Ligde 7 Mayıs'taki Troyes ve 13 Mayıs'taki Ajaccio maçlarında görev yapamayacak Messi'nin, 21 Mayıs'ta oynanacak Auxerre karşılaşmasında takıma dönmesi bekleniyor.
Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Messi, bu sezon PSG formasıyla 37 maça çıktı ve 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.