https://sputniknews.com.tr/20230504/psg-taraftarindan-messiye-protesto-parali-askerlerden-biktik-gonderin-1070597434.html

PSG taraftarından Messi'ye protesto: Paralı askerlerden bıktık, gönderin

PSG taraftarından Messi'ye protesto: Paralı askerlerden bıktık, gönderin

Kulüpten izin almadan kültür elçisi olduğu Suudi Arabistan'a giden ve ailesiyle tatil yapan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, kadro dışı bırakılmasının... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T11:53+0300

2023-05-04T11:53+0300

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spor

futbol

ligue 1

psg

paris saint-germain (psg)

lionel messi

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Lionel Messi'nin kulübü Paris Saint-Germain'den (PSG) izin almadan kültür elçisi olduğu Suudi Arabistan'a ailesiyle birlikte tatile gitmesinin yankıları sürüyor. 2 hafta kadro dışı bırakılan dünya yıldızı, kulüp taraftarları tarafından protesto edildi. Kulüp binası önünde toplanan kalabalık grup, Messi'nin takımdan gönderilmesini istedi.Neymar ve Marco Veratti'nin de gönderilmesini talep eden taraftarlar, "Paralı askerlerden bıktık" ve "Messi'yi gönderin" sloganları atarak kulüp başkanı Al-Khelaifi'ye tepki gösterdi. Bilet fiyatları, Parc des Princes ile ilgili durum ve futbolcuların 'asalak' tutumları nedeniyle yönetimi istifaya davet eden yüzlerce taraftar, kulübün sahibi Katarlı konsorsiyum QSI'ı hedef alarak "Bir futbol kulübü satın aldınız. Futbol oynayın!" diye haykırdı.Takımın Brezilyalı yıldızı Neymar da sosyal medya hesabından, PSG taraftarlarının kulüp binası önünde toplanmadan önce kendi konutuna geldiğini duyurdu.Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda Bayern Münih'e yenilerek veda ederek beklentileri yine karşılayamayan PSG'nin destekçileri, protesto sırasında işaret fişekleri kullanarak Messi'ye ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Kulüp tarafından ayrıca para cezasına çarptırılan dünyaca ünlü Arjantinli yıldız, bu sezon şu ana kadar PSG formasıyla 37 maça çıktı ve 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

https://sputniknews.com.tr/20230502/psg-messiyi-2-hafta-kadro-disi-birakti-1070519136.html

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futbol, ligue 1, psg, paris saint-germain (psg), lionel messi