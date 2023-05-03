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2023'ün en çok kazanan 10 sporcusu
2023'ün en çok kazanan 10 sporcusu
Forbes verilerine göre, bu yıl şu ana kadar dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belirlendi. Al-Nassr'a transferiyle yıllık gelirini yaklaşık iki kat artıran... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
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en çok kazanan sporcular , en çok para kazanan sporcu , en zengin futbolcu , en zengin sporcular , en zengin futbolcular , ronaldo dakikada ne kadar kazanıyor

2023'ün en çok kazanan 10 sporcusu

15:40 03.05.2023
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Forbes verilerine göre, bu yıl şu ana kadar dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belirlendi. Al-Nassr'a transferiyle yıllık gelirini yaklaşık iki kat artıran Ronaldo, 136 milyon dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. Tenisten emekliye ayrılmasına rağmen İsviçreli Roger Federer, 95.1 milyon dolarlık kazancıyla listede ilk 10 içinde kalmayı başardı.
© AFP 2023 / -

Cristiano Ronaldo (Futbolcu) - 136 milyon dolar

Cristiano Ronaldo (Futbolcu) - 136 milyon dolar - Sputnik Türkiye
1/10
© AFP 2023 / -

Cristiano Ronaldo (Futbolcu) - 136 milyon dolar

© AFP 2023 / FRANCK FIFE

Lionel Messi (Futbolcu) - 130 milyon dolar

Lionel Messi (Futbolcu) - 130 milyon dolar - Sputnik Türkiye
2/10
© AFP 2023 / FRANCK FIFE

Lionel Messi (Futbolcu) - 130 milyon dolar

© AFP 2023 / FRANCK FIFE

Kylian Mbappe (Futbolcu) - 120 milyon dolar

Kylian Mbappe (Futbolcu) - 120 milyon dolar - Sputnik Türkiye
3/10
© AFP 2023 / FRANCK FIFE

Kylian Mbappe (Futbolcu) - 120 milyon dolar

© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON

LeBron James (Basketbolcu) - 119.5 milyon dolar

LeBron James (Basketbolcu) - 119.5 milyon dolar - Sputnik Türkiye
4/10
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON

LeBron James (Basketbolcu) - 119.5 milyon dolar

© AFP 2023 / ULISES RUIZ

Saul Alvarez (Boksör) - 110 milyon dolar

Saul Alvarez (Boksör) - 110 milyon dolar - Sputnik Türkiye
5/10
© AFP 2023 / ULISES RUIZ

Saul Alvarez (Boksör) - 110 milyon dolar

© AFP 2023 / GIORGIO VIERA

Dustin Johnson (Golfçü) - 107 milyon dolar

Dustin Johnson (Golfçü) - 107 milyon dolar - Sputnik Türkiye
6/10
© AFP 2023 / GIORGIO VIERA

Dustin Johnson (Golfçü) - 107 milyon dolar

© AFP 2023 / ROSLAN RAHMAN

Phil Mickelson (Golfçü) - 106 milyon dolar

Phil Mickelson (Golfçü) - 106 milyon dolar - Sputnik Türkiye
7/10
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMAN

Phil Mickelson (Golfçü) - 106 milyon dolar

© AFP 2023 / PHILIP FONG

Stephen Curry (Basketbolcu) - 100.4 milyon dolar

Stephen Curry (Basketbolcu) - 100.4 milyon dolar - Sputnik Türkiye
8/10
© AFP 2023 / PHILIP FONG

Stephen Curry (Basketbolcu) - 100.4 milyon dolar

© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS

Roger Federer (Tenisçi) - 95.1 milyon dolar

Roger Federer (Tenisçi) - 95.1 milyon dolar - Sputnik Türkiye
9/10
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS

Roger Federer (Tenisçi) - 95.1 milyon dolar

© AFP 2023 / ARIS MESSINIS

Kevin Durant (Basketbolcu) - 89.1 milyon dolar

Kevin Durant (Basketbolcu) - 89.1 milyon dolar - Sputnik Türkiye
10/10
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS

Kevin Durant (Basketbolcu) - 89.1 milyon dolar

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