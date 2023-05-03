2023'ün en çok kazanan 10 sporcusu

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Forbes verilerine göre, bu yıl şu ana kadar dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belirlendi. Al-Nassr'a transferiyle yıllık gelirini yaklaşık iki kat artıran Ronaldo, 136 milyon dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. Tenisten emekliye ayrılmasına rağmen İsviçreli Roger Federer, 95.1 milyon dolarlık kazancıyla listede ilk 10 içinde kalmayı başardı.