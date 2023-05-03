https://sputniknews.com.tr/20230503/1070558387.html
2023'ün en çok kazanan 10 sporcusu
2023'ün en çok kazanan 10 sporcusu
Forbes verilerine göre, bu yıl şu ana kadar dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belirlendi. Al-Nassr'a transferiyle yıllık gelirini yaklaşık iki kat artıran... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T15:40+0300
2023-05-03T15:40+0300
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en çok kazanan sporcular , en çok para kazanan sporcu , en zengin futbolcu , en zengin sporcular , en zengin futbolcular , ronaldo dakikada ne kadar kazanıyor
2023'ün en çok kazanan 10 sporcusu Abone ol
Forbes verilerine göre, bu yıl şu ana kadar dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belirlendi. Al-Nassr'a transferiyle yıllık gelirini yaklaşık iki kat artıran Ronaldo, 136 milyon dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. Tenisten emekliye ayrılmasına rağmen İsviçreli Roger Federer, 95.1 milyon dolarlık kazancıyla listede ilk 10 içinde kalmayı başardı.
© AFP 2023 / -
Cristiano Ronaldo (Futbolcu) - 136 milyon dolar
Cristiano Ronaldo (Futbolcu) - 136 milyon dolar
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
Lionel Messi (Futbolcu) - 130 milyon dolar
Lionel Messi (Futbolcu) - 130 milyon dolar
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
Kylian Mbappe (Futbolcu) - 120 milyon dolar
Kylian Mbappe (Futbolcu) - 120 milyon dolar
© AFP 2023 / PATRICK T. FALLON
LeBron James (Basketbolcu) - 119.5 milyon dolar
LeBron James (Basketbolcu) - 119.5 milyon dolar
© AFP 2023 / ULISES RUIZ
Saul Alvarez (Boksör) - 110 milyon dolar
Saul Alvarez (Boksör) - 110 milyon dolar
© AFP 2023 / GIORGIO VIERA
Dustin Johnson (Golfçü) - 107 milyon dolar
Dustin Johnson (Golfçü) - 107 milyon dolar
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMAN
Phil Mickelson (Golfçü) - 106 milyon dolar
Phil Mickelson (Golfçü) - 106 milyon dolar
© AFP 2023 / PHILIP FONG
Stephen Curry (Basketbolcu) - 100.4 milyon dolar
Stephen Curry (Basketbolcu) - 100.4 milyon dolar
© AFP 2023 / RICHARD A. BROOKS
Roger Federer (Tenisçi) - 95.1 milyon dolar
Roger Federer (Tenisçi) - 95.1 milyon dolar
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
Kevin Durant (Basketbolcu) - 89.1 milyon dolar
Kevin Durant (Basketbolcu) - 89.1 milyon dolar