https://sputniknews.com.tr/20230505/borrell-abnin-abdden-ayri-kendi-cin-politikasi-olmali-1070669700.html

Borrell: AB'nin ABD'den ayrı, kendi Çin politikası olmalı

Borrell: AB'nin ABD'den ayrı, kendi Çin politikası olmalı

Dünyanın Amerikan Barışı'ndan (Pax Americana) Çin Barışı'na geçiş belirtileri gösterdiği dönemde, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T15:54+0300

2023-05-05T15:54+0300

2023-05-05T16:28+0300

dünya

josep borrell

çin

ab

abd

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AB'yi bahçeye, çevresini cangıla benzettiği ve Avrupalıların cangıla çeki düzen vermesi gerektiğini savunduğu konuşmasıyla birlikte anılan AB'nin baş diplomatı Josep Borrell, birliğin ABD ile yakın ilişkisine bakmaksızın, sürekli olarak güçlenen Çin'e yönelik kendi yaklaşımına sahip olmasını savundu. 'Kendi yolumuzu çizmemiz lazım'İtalya'nın Floransa kentinde AB'nin "Belirsizlik Zamanlarında Avrupa'yı İnşa Etmek" başlıklı konferansında konuşan Borrell, şu vurguyu yaptı:'Önemli olan Çin'in gücünü nasıl yöneteceği'Dış Politika Yüksek Temsilcisi, '27 üyeli AB'nin Çin'in küresel güç statüsüne yükselmesinin önünde durmaması gerektiğini' belirterek şu izahatı getirdi:ABD yönetimi, en büyük rakibi Çin'in yükselen küresel etkisini sınırlamak için Avrupa'yı Pekin'e karşı sert tavır almaya zorluyor. Ancak ABD-AB-Çin dünyanın en büyük ticaret ortakları olmaya devam ediyor. Borrell'in Kovid'e yakalandığı için katılamadığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron'un AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen eşliğindeki Çin ziyareti de AB'nin ABD'nin kuklasından ibaret mi olduğu sorusuna düğümlenmişti. Macron, Çin'den dönerken, 'Avrupa'nın ABD'den stratejik özerkliğini' savunmuştu.

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