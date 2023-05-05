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https://sputniknews.com.tr/20230505/borrell-abnin-abdden-ayri-kendi-cin-politikasi-olmali-1070669700.html
Borrell: AB'nin ABD'den ayrı, kendi Çin politikası olmalı
Borrell: AB'nin ABD'den ayrı, kendi Çin politikası olmalı
Dünyanın Amerikan Barışı'ndan (Pax Americana) Çin Barışı'na geçiş belirtileri gösterdiği dönemde, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T15:54+0300
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dünya
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AB'yi bahçeye, çevresini cangıla benzettiği ve Avrupalıların cangıla çeki düzen vermesi gerektiğini savunduğu konuşmasıyla birlikte anılan AB'nin baş diplomatı Josep Borrell, birliğin ABD ile yakın ilişkisine bakmaksızın, sürekli olarak güçlenen Çin'e yönelik kendi yaklaşımına sahip olmasını savundu. 'Kendi yolumuzu çizmemiz lazım'İtalya'nın Floransa kentinde AB'nin "Belirsizlik Zamanlarında Avrupa'yı İnşa Etmek" başlıklı konferansında konuşan Borrell, şu vurguyu yaptı:'Önemli olan Çin'in gücünü nasıl yöneteceği'Dış Politika Yüksek Temsilcisi, '27 üyeli AB'nin Çin'in küresel güç statüsüne yükselmesinin önünde durmaması gerektiğini' belirterek şu izahatı getirdi:ABD yönetimi, en büyük rakibi Çin'in yükselen küresel etkisini sınırlamak için Avrupa'yı Pekin'e karşı sert tavır almaya zorluyor. Ancak ABD-AB-Çin dünyanın en büyük ticaret ortakları olmaya devam ediyor. Borrell'in Kovid'e yakalandığı için katılamadığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron'un AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen eşliğindeki Çin ziyareti de AB'nin ABD'nin kuklasından ibaret mi olduğu sorusuna düğümlenmişti. Macron, Çin'den dönerken, 'Avrupa'nın ABD'den stratejik özerkliğini' savunmuştu.
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josep borrell, çin, ab, abd

Borrell: AB'nin ABD'den ayrı, kendi Çin politikası olmalı

15:54 05.05.2023 (güncellendi: 16:28 05.05.2023)
© AFP 2023Josep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023
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Dünyanın Amerikan Barışı'ndan (Pax Americana) Çin Barışı'na geçiş belirtileri gösterdiği dönemde, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Avrupa, Çin'in küresel güç statüsüne yükselmesini engellemeye alet olmamalı" değerlendirmesini yaptı.
AB'yi bahçeye, çevresini cangıla benzettiği ve Avrupalıların cangıla çeki düzen vermesi gerektiğini savunduğu konuşmasıyla birlikte anılan AB'nin baş diplomatı Josep Borrell, birliğin ABD ile yakın ilişkisine bakmaksızın, sürekli olarak güçlenen Çin'e yönelik kendi yaklaşımına sahip olmasını savundu.

'Kendi yolumuzu çizmemiz lazım'

İtalya'nın Floransa kentinde AB'nin "Belirsizlik Zamanlarında Avrupa'yı İnşa Etmek" başlıklı konferansında konuşan Borrell, şu vurguyu yaptı:

"Bence evet, biz Avrupalıların Çin'le yüzleşmek için kendi yolumuz yordamımız olmalı. AB-ABD-Çin üçgeninde kesinlikle Washington'a daha yakınız, ancak kendi yolumuzu çizmemiz gerekiyor ve bunun üzerinde çalışıyoruz."

'Önemli olan Çin'in gücünü nasıl yöneteceği'

Dış Politika Yüksek Temsilcisi, '27 üyeli AB'nin Çin'in küresel güç statüsüne yükselmesinin önünde durmaması gerektiğini' belirterek şu izahatı getirdi:

"Bence Çin'in yükselişine karşı olmamalıyız. Çin isteseniz de istemeseniz de büyük bir güç olacak. Önemli olan Çin'in gücünü nasıl yöneteceği."

ABD yönetimi, en büyük rakibi Çin'in yükselen küresel etkisini sınırlamak için Avrupa'yı Pekin'e karşı sert tavır almaya zorluyor. Ancak ABD-AB-Çin dünyanın en büyük ticaret ortakları olmaya devam ediyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de ağırladığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von de Leyen ile üçlü görüşme için alışılmadık tasarımı olan bir yuvarlak masayı tercih etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
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Şi-Macron-Leyen görüşmesine masa damga vurdu: Putin masasının Çin modeliyle AB'ye 'bahçe' dersi
6 Nisan, 22:25
Borrell'in Kovid'e yakalandığı için katılamadığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron'un AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen eşliğindeki Çin ziyareti de AB'nin ABD'nin kuklasından ibaret mi olduğu sorusuna düğümlenmişti. Macron, Çin'den dönerken, 'Avrupa'nın ABD'den stratejik özerkliğini' savunmuştu.
Şi Cinping- Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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