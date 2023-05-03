https://sputniknews.com.tr/20230503/abdde-din-devlet-ayriligini-savunan-satanist-tapinakin-en-kalabalik-etkinliginde-incil-parcalandi-1070540711.html

ABD'de din-devlet ayrılığını savunan Satanist Tapınak'ın en kalabalık etkinliğinde İncil parçalandı

ABD'de din-devlet ayrılığını savunan Satanist Tapınak'ın en kalabalık etkinliğinde İncil parçalandı

Boston'da İncil'in parçalanması ve polis yanlısı 'İnce Mavi Çizgi' bayrağının yırtılmasıyla açılan Satanist Tapınak'ın 'SatanCon' etkinliğinin 'en büyük... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T12:59+0300

2023-05-03T12:59+0300

2023-05-03T13:02+0300

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şeytan

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ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston şehri "Boston'u Canlandırın" isimli Hıristiyan etkinliğin düzenlendiği sırada 'tarihin en büyük satanist toplantısına' evsahipliği yaptı. ABD merkezli Satanist Tapınak'ın (TST) 28-30 Nisan'da Mariott Copley Place otelinde düzenlendiği 'SatanCon' etkinliğine, biletleri süratle tüketen teizm karşıtı örgütün yüzlerce üyesi ve destekçisi katıldı. Semavi dinlerle ve ABD hükümetiyle alay etmeye odaklanan Satanist Tapınak'ın 10. yıldönömü etkinliği, Şeytan'a tapınmaktan ziyade Amerikan hiciv tiyatrosu havasında gerçekleşti.Açılış töreninde "Yaşasın Şeytan" diye bağıran bir kadın üye, İncil'i parçalayıp polis yanlısı 'İnce Mavi Çizgi' bayrağını yırttı.Satanist Kilise ile karıştırılmaması gereken Satanist Tapınak, temelde, ABD'de işlemeyen dinle devlet işlerinin ayrılığını savunuyor. TST'nin eşkurucusu Malcolm Jarry'ye göre örgüt, 'Şeytan'ı resmen kötülüğün kişileştirilmesi olarak tanrılaştırmak yerine edebi bir karakter, gerekli bir asi olarak görürken, geleneksel dinle alay edip ABD hükümetinin Hıristiyan kurumları kucaklamasını hedef alıyor'. TST'nin dünya çapındaki tahmini 700 bin üyesinin Şeytan'ın 'edebi bir temsiline' inandığını söyleyen Jarry, Şeytan'ı “Yenilgi kaçınılmaz olsa da zalim otoriteye karşı ve insanlık için savaşan kahraman bir figür" diye tasvir etti. Nitekim Boston Katolik Başpiskoposluğu, şeytan boynuzlu, kırmızı kostümlü Satanist Tapınak üyelerinin Copley Place alışveriş merkezi çevresinde toplaşmasından rahatsız olmuş gözüktü. Başpiskoposluk, haftasonu SatanCon'a nispet bir dizi ağırbaşlı program düzenlerken, çok sayıda Hıristiyan örgüt Copley Place'in dışında protesto gösterileri düzenledi. TST ise SatanCon'u Boston Belediye Meclisi binasında satanist tören düzenlenmesine izin vermeyi reddeden Demokrat Partili Boston Belediye Başkanı, Michelle Wu'ya ithaf etti.Örgütün web sitesinde yayımlanan açıklamada, etkinliğin 'TST'yi Boston'un kamusal alanlarından uzak tutmak için gösterdiği anayasaya aykırı çabalarından dolayı Belediye Başkanı Michelle Wu'ya adandığı' belirtildi.Medyaya konuşan etkinliğin katılımcılarından biri, "Bunun önemi, Satanist Tapınak'ın varlığının 10. yılında yeni bir satanist çağı getirmemiz ve bu anıtsal anı birlikte kutlamak istememizden kaynaklanıyor" dedi. Bir diğeri, etkinlikte toplananların çoğunun 'gerçek Şeytan'a' inanmadığını, bunun tamamen 'din özgürlüğü ve dinden özgürleşme' ile ilgili bir etkinlik olduğunu söyledi.

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şeytan, satanist tapınak, abd, boston, toplantı, etkinlik, kilise, din, devlet, incil, katolik kilisesi, protesto