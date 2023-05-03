ABD'de din-devlet ayrılığını savunan Satanist Tapınak'ın en kalabalık etkinliğinde İncil parçalandı
12:59 03.05.2023 (güncellendi: 13:02 03.05.2023)
© Flickr / Daniele Nicolucci
Boston'da İncil'in parçalanması ve polis yanlısı 'İnce Mavi Çizgi' bayrağının yırtılmasıyla açılan Satanist Tapınak'ın 'SatanCon' etkinliğinin 'en büyük satanist toplantı' olduğu belirtildi.
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston şehri "Boston'u Canlandırın" isimli Hıristiyan etkinliğin düzenlendiği sırada 'tarihin en büyük satanist toplantısına' evsahipliği yaptı.
ABD merkezli Satanist Tapınak'ın (TST) 28-30 Nisan'da Mariott Copley Place otelinde düzenlendiği 'SatanCon' etkinliğine, biletleri süratle tüketen teizm karşıtı örgütün yüzlerce üyesi ve destekçisi katıldı.
VIDEO: Hundreds of "satanists" attended the Satanic Temple's SatanCon in Boston, which included presentations and discussion panels. Religious protesters opposed to the event gathered outside the venue. pic.twitter.com/lBCpKb23P3— AFP News Agency (@AFP) May 2, 2023
Semavi dinlerle ve ABD hükümetiyle alay etmeye odaklanan Satanist Tapınak'ın 10. yıldönömü etkinliği, Şeytan'a tapınmaktan ziyade Amerikan hiciv tiyatrosu havasında gerçekleşti.
'We're just like everybody else': Opening ceremony for Satancon kicks off in Bostonhttps://t.co/xghiYB8v6j— BandOfBrothersQ+ (@Q_Plus_) May 1, 2023
Açılış töreninde "Yaşasın Şeytan" diye bağıran bir kadın üye, İncil'i parçalayıp polis yanlısı 'İnce Mavi Çizgi' bayrağını yırttı.
#HAPPENINGNOW "Hail Satan!" - BIBLE and Thin Blue Line flag were ripped up on stage as crowds chanted .— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) April 28, 2023
Satanists held an opening ceremony at 10th anniversary of Satancon in Boston Massachusetts.
Organizers call it the largest satanic gathering in history. pic.twitter.com/yS9oumQG7V
Satanist Kilise ile karıştırılmaması gereken Satanist Tapınak, temelde, ABD'de işlemeyen dinle devlet işlerinin ayrılığını savunuyor.
TST'nin eşkurucusu Malcolm Jarry'ye göre örgüt, 'Şeytan'ı resmen kötülüğün kişileştirilmesi olarak tanrılaştırmak yerine edebi bir karakter, gerekli bir asi olarak görürken, geleneksel dinle alay edip ABD hükümetinin Hıristiyan kurumları kucaklamasını hedef alıyor'.
TST'nin dünya çapındaki tahmini 700 bin üyesinin Şeytan'ın 'edebi bir temsiline' inandığını söyleyen Jarry, Şeytan'ı “Yenilgi kaçınılmaz olsa da zalim otoriteye karşı ve insanlık için savaşan kahraman bir figür" diye tasvir etti.
Nitekim Boston Katolik Başpiskoposluğu, şeytan boynuzlu, kırmızı kostümlü Satanist Tapınak üyelerinin Copley Place alışveriş merkezi çevresinde toplaşmasından rahatsız olmuş gözüktü. Başpiskoposluk, haftasonu SatanCon'a nispet bir dizi ağırbaşlı program düzenlerken, çok sayıda Hıristiyan örgüt Copley Place'in dışında protesto gösterileri düzenledi.
TST ise SatanCon'u Boston Belediye Meclisi binasında satanist tören düzenlenmesine izin vermeyi reddeden Demokrat Partili Boston Belediye Başkanı, Michelle Wu'ya ithaf etti.
Örgütün web sitesinde yayımlanan açıklamada, etkinliğin 'TST'yi Boston'un kamusal alanlarından uzak tutmak için gösterdiği anayasaya aykırı çabalarından dolayı Belediye Başkanı Michelle Wu'ya adandığı' belirtildi.
Medyaya konuşan etkinliğin katılımcılarından biri, "Bunun önemi, Satanist Tapınak'ın varlığının 10. yılında yeni bir satanist çağı getirmemiz ve bu anıtsal anı birlikte kutlamak istememizden kaynaklanıyor" dedi.
Bir diğeri, etkinlikte toplananların çoğunun 'gerçek Şeytan'a' inanmadığını, bunun tamamen 'din özgürlüğü ve dinden özgürleşme' ile ilgili bir etkinlik olduğunu söyledi.