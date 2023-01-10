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ABD şimdiye kadarki en büyük Satanist ayinine ev sahipliği yapacak
ABD şimdiye kadarki en büyük Satanist ayinine ev sahipliği yapacak
Satanist Tapınak adlı grup, sosyal medyadan nisan ayının sonunda ABD'nin Boston kentinde dünyanın en büyük Satanist ayininin düzenleneceğini duyurdu. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T09:50+0300
2023-01-10T09:52+0300
dünya
satanist
ayin
satanist tapınak
abd
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Satanist Tapınak isimli grup, 28 Nisan'da ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde yer alan Hexennacht'ta 'tarihteki en büyük' Satanist ayinini düzenleyeceğini belirtti.Grup, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'tapınağın onuncu yıldönümünü kutlamak' amacıyla bir araya geleceklerini ifade etti.Açıklamaya göre ayine katılanların Kovid-19 tedbirleri kapsamında N-95, KN-95 veya tek kullanımlık cerrahi maske kullanması zorunlu olacak.Ayinin programı veya katılacakların isimlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Geçen yılki buluşmasını da ABD'nin Arizona eyaletinde düzenleyen grup 2 bin 500 mensubu olduğunu iddia ediyor.Esasında 'şeytana tapınmadıkları' konusunda ısrar eden grup, amacının 'tüm insanlar arasında hayırseverliği ve empatiyi teşvik etmek, zalim otoriteyi reddetmek, pratik sağduyu ve adaleti savunmak ve insan vicdanı tarafından asil arayışlara girişmek' olduğunu öne sürüyor.Bununla birlikte grup, gündeme ilişkin açıklamalarıyla da biliniyor.Kürtajı temel bir hak olarak gören grup, bu konuda kısıtlama getiren yasaların 'ayrımcılık' yaptığını savunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20180818/abd-din-ozgurlugu-satanist-kilise-eyalet-baphomet-1034812916.html
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satanist, ayin, satanist tapınak, abd
satanist, ayin, satanist tapınak, abd

ABD şimdiye kadarki en büyük Satanist ayinine ev sahipliği yapacak

09:50 10.01.2023 (güncellendi: 09:52 10.01.2023)
© AFP 2022 / JOSEPH PREZIOSOSatanistler
Satanistler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / JOSEPH PREZIOSO
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Satanist Tapınak adlı grup, sosyal medyadan nisan ayının sonunda ABD'nin Boston kentinde dünyanın en büyük Satanist ayininin düzenleneceğini duyurdu.
Satanist Tapınak isimli grup, 28 Nisan'da ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde yer alan Hexennacht'ta 'tarihteki en büyük' Satanist ayinini düzenleyeceğini belirtti.
Grup, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'tapınağın onuncu yıldönümünü kutlamak' amacıyla bir araya geleceklerini ifade etti.
Açıklamaya göre ayine katılanların Kovid-19 tedbirleri kapsamında N-95, KN-95 veya tek kullanımlık cerrahi maske kullanması zorunlu olacak.
Ayinin programı veya katılacakların isimlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Geçen yılki buluşmasını da ABD'nin Arizona eyaletinde düzenleyen grup 2 bin 500 mensubu olduğunu iddia ediyor.
Esasında 'şeytana tapınmadıkları' konusunda ısrar eden grup, amacının 'tüm insanlar arasında hayırseverliği ve empatiyi teşvik etmek, zalim otoriteyi reddetmek, pratik sağduyu ve adaleti savunmak ve insan vicdanı tarafından asil arayışlara girişmek' olduğunu öne sürüyor.
Bununla birlikte grup, gündeme ilişkin açıklamalarıyla da biliniyor.
Kürtajı temel bir hak olarak gören grup, bu konuda kısıtlama getiren yasaların 'ayrımcılık' yaptığını savunuyor.
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