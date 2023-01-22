https://sputniknews.com.tr/20230122/kadirovdan-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-cehennemde-yanacaksiniz-iblisler---1066036438.html

Kadirov'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Cehennemde yanacaksınız iblisler

Kadirov'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Cehennemde yanacaksınız iblisler

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. 22.01.2023, Sputnik Türkiye

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Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını Telegram hesabından yaptığı paylaşımla kınayan Kadirov, İsveç makamlarının bu eyleme sadece izin vermekle kalmadığından, aynı zamanda destek verdiğinden emin olduğunu vurguladı. Herkesin ektiğini biçeceğini ve söz konusu eylemde dahli bulunan herkesin kendilerini ebedi lanete maruz bıraktığını belirten Kadirov, "Günün birinde bunu anlayacaklar ancak artık geç olacak. Cehennemde yanacaksınız iblisler" ifadelerini kullandı. NATO'nun şeytanın bir tezahürü olduğunu her zaman dile getirmesinin tesadüf olmadığını ve şu anda Ukrayna'da bu iblisin güçleriyle savaştıklarını kaydeden Kadirov, 'Ukrayna'daki satanist NATO koalisyonunun uşaklarını acımadan yenilgiye uğratacaklarını' vurguladı. Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230121/uyarilara-ragmen-rasmus-paludan-turkiyenin-stockholm-buyukelciligi-onunde-kuran-i-kerim-yakti-1066014203.html

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