https://sputniknews.com.tr/20230122/kadirovdan-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-cehennemde-yanacaksiniz-iblisler---1066036438.html
Kadirov'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Cehennemde yanacaksınız iblisler
Kadirov'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Cehennemde yanacaksınız iblisler
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T11:27+0300
2023-01-22T11:27+0300
2023-01-22T11:31+0300
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Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını Telegram hesabından yaptığı paylaşımla kınayan Kadirov, İsveç makamlarının bu eyleme sadece izin vermekle kalmadığından, aynı zamanda destek verdiğinden emin olduğunu vurguladı. Herkesin ektiğini biçeceğini ve söz konusu eylemde dahli bulunan herkesin kendilerini ebedi lanete maruz bıraktığını belirten Kadirov, "Günün birinde bunu anlayacaklar ancak artık geç olacak. Cehennemde yanacaksınız iblisler" ifadelerini kullandı. NATO'nun şeytanın bir tezahürü olduğunu her zaman dile getirmesinin tesadüf olmadığını ve şu anda Ukrayna'da bu iblisin güçleriyle savaştıklarını kaydeden Kadirov, 'Ukrayna'daki satanist NATO koalisyonunun uşaklarını acımadan yenilgiye uğratacaklarını' vurguladı. Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230121/uyarilara-ragmen-rasmus-paludan-turkiyenin-stockholm-buyukelciligi-onunde-kuran-i-kerim-yakti-1066014203.html
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ramzan kadirov, isveç, telegram, kuran-ı kerim, çeçenistan
ramzan kadirov, isveç, telegram, kuran-ı kerim, çeçenistan
Kadirov'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Cehennemde yanacaksınız iblisler
11:27 22.01.2023 (güncellendi: 11:31 22.01.2023) Abone ol
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını Telegram hesabından yaptığı paylaşımla kınayan Kadirov, İsveç makamlarının bu eyleme sadece izin vermekle kalmadığından, aynı zamanda destek verdiğinden emin olduğunu vurguladı.
Herkesin ektiğini biçeceğini ve söz konusu eylemde dahli bulunan herkesin kendilerini ebedi lanete maruz bıraktığını belirten Kadirov, "Günün birinde bunu anlayacaklar ancak artık geç olacak. Cehennemde yanacaksınız iblisler" ifadelerini kullandı.
NATO'nun şeytanın bir tezahürü olduğunu her zaman dile getirmesinin tesadüf olmadığını ve şu anda Ukrayna'da bu iblisin güçleriyle savaştıklarını kaydeden Kadirov, 'Ukrayna'daki satanist NATO koalisyonunun uşaklarını acımadan yenilgiye uğratacaklarını' vurguladı.
Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.