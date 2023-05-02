https://sputniknews.com.tr/20230502/dogalgaz-bu-ay-ucretsiz-mi-1070475059.html
Doğalgaz bu ay ücretsiz mi?
Doğalgaz bu ay ücretsiz mi?
Konutlarda 'ücretsiz gaz müjdesi' Resmi Gazete’de yayımlandı. 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturalarının karşılanacağının açıklanması sonrasında 25... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T11:15+0300
2023-05-02T11:15+0300
2023-05-02T11:16+0300
ekonomi
doğalgaz
türkiye
enerji
bedava
fatura
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutlarda 1 ay doğalgazın ücretsiz olacağını açıklamasının ardından, karar Resmi Gazete'de de yayımlandı. Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak?Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.25 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar?25 m3 doğalgaz yaklaşık 115-120 TL'ye denk geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/bakan-donmez-24-nisan-2023-tarihi-itibariyla-dogalgaz-sayaclarinda-okuma-yapilmayacak-1070470672.html
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doğalgaz bedava,doğalgaz bedava mı,doğalgaz faturası ne zaman,doğalgaz ne zaman bedava olacak,bu ay doğalgaz ücretsiz mi?
doğalgaz bedava,doğalgaz bedava mı,doğalgaz faturası ne zaman,doğalgaz ne zaman bedava olacak,bu ay doğalgaz ücretsiz mi?
Doğalgaz bu ay ücretsiz mi?
11:15 02.05.2023 (güncellendi: 11:16 02.05.2023) Abone ol
Konutlarda 'ücretsiz gaz müjdesi' Resmi Gazete’de yayımlandı. 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturalarının karşılanacağının açıklanması sonrasında 25 metreküp doğalgaz fiyatı merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutlarda 1 ay doğalgazın ücretsiz olacağını açıklamasının ardından, karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Doğalgaz faturası ne zaman bedava olacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.
25 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar?
25 m3 doğalgaz yaklaşık 115-120 TL'ye denk geliyor.